МВД ужесточит контроль техосмотра автомобилей с сентября

По данным издания, ряд операторов техосмотра оформляют фиктивные диагностические карты ТО на машины, которые никогда не проверялись. Если у компании в течение года выявлено два соответствующих нарушения, то оператора лишают аккредитации. Она может быть отключена от Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра (ЕАИСТО).

Теперь документ предлагает добавить детальный механизм подачи жалоб операторов на отключение от ЕАИСТО. По итогам рассмотрения жалобы ГИБДД сможет либо оставить обращение без удовлетворения или восстановить доступ компании к системе.

Для некоторых водителей МВД РФ собирается упростить процесс техосмотра, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

