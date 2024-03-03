Зеленский: Cпоры союзников о помощи Украине невозможно забыть
3 марта 202404:31
Внутренние споры партнеров Киева о военной помощи будет невозможно забыть, сообщил в телеобращении президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, мир имеет «достаточно систем ПВО», а «Украина не просила ничего больше, чем надо», для «защиты жизни». Глава государства подверг критике затягивание поставок оружия и ПВО, обвинив союзников во «внутренних политических играх или спорах».
Ранее Белый дом заявил, что Украина продолжит терять позиции без американской помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru