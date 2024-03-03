Зеленский: Cпоры союзников о помощи Украине невозможно забыть

Внутренние споры партнеров Киева о военной помощи будет невозможно забыть, сообщил в телеобращении президент Украины Владимир Зеленский.

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По его словам, мир имеет «достаточно систем ПВО», а «Украина не просила ничего больше, чем надо», для «защиты жизни». Глава государства подверг критике затягивание поставок оружия и ПВО, обвинив союзников во «внутренних политических играх или спорах».

Ранее Белый дом заявил, что Украина продолжит терять позиции без американской помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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