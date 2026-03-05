СМИ: Иракские курды начали наземное наступление на Иран

Иракские курды приступили к наземному наступлению на Иран, сообщает i24.

Белый дом: Трамп напал на Иран, потому что «он так чувствовал»

По данным израильского телеканала, тысячи бойцов перешли на иранскую территорию и заняли боевые позиции. На этом фоне Тегеран эвакуировал приграничный город Мериван и начал формировать оборонительные позиции в этом районе. Официальных подтверждений данной информации пока нет.

До этого телеканал CNN сообщал, что ЦРУ намерено вооружить курдских оппозиционеров в Иране, чтобы спровоцировать восстание в стране. Кроме того, администрация президента Дональда Трампа ведет переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.

Ранее стало известно, что советники Трампа отговаривают его от продолжения операции в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

