СМИ: Иракские курды начали наземное наступление на Иран

По данным израильского телеканала, тысячи бойцов перешли на иранскую территорию и заняли боевые позиции. На этом фоне Тегеран эвакуировал приграничный город Мериван и начал формировать оборонительные позиции в этом районе. Официальных подтверждений данной информации пока нет.

До этого телеканал CNN сообщал, что ЦРУ намерено вооружить курдских оппозиционеров в Иране, чтобы спровоцировать восстание в стране. Кроме того, администрация президента Дональда Трампа ведет переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.

Ранее стало известно, что советники Трампа отговаривают его от продолжения операции в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

