СМИ: Иракские курды начали наземное наступление на Иран
Иракские курды приступили к наземному наступлению на Иран, сообщает i24.
По данным израильского телеканала, тысячи бойцов перешли на иранскую территорию и заняли боевые позиции. На этом фоне Тегеран эвакуировал приграничный город Мериван и начал формировать оборонительные позиции в этом районе. Официальных подтверждений данной информации пока нет.
До этого телеканал CNN сообщал, что ЦРУ намерено вооружить курдских оппозиционеров в Иране, чтобы спровоцировать восстание в стране. Кроме того, администрация президента Дональда Трампа ведет переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.
Ранее стало известно, что советники Трампа отговаривают его от продолжения операции в Иране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Советники Трампа отговаривают его от продолжения операции в Иране
- СМИ: Иракские курды начали наземное наступление на Иран
- МВД ужесточит контроль техосмотра автомобилей с сентября
- СМИ: Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор
- Белый дом: Трамп напал на Иран, потому что «он так чувствовал»
- Зеленский: Переговоры по Украине поставлены на паузу из-за ситуации в Иране
- Исследование: Telegram стал самым популярным мессенджером в России
- СМИ: Идет одна из самых массированных атак по Саратову и Энгельсу
- СМИ: Нетаньяху заподозрил США в ведении закулисных переговоров с Ираном
- Захарова не исключила, что Зеленский перешел с препаратов на гуталин