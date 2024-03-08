Пентагон: американский спецназ оказывает поддержку ВСУ

Сотрудники подразделений спецназначения США оказывают поддержку Вооруженным силам Украины, однако за пределами Украины, сообщает «РН ТВ» со ссылкой на заявление помощника главы Минобороны по специальным операциям и конфликтам малой интенсивности Кристофера Майера.

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По его словам, американское военное ведомство было вынуждено искать способы сотрудничества с украинской армией на расстоянии. Также помощник министра обороны подтвердил присутствие представителей американских структур на Украине до начала специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Белый дом выделит Украине срочную помощь в $200 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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