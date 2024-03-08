Пентагон: американский спецназ оказывает поддержку ВСУ

По его словам, американское военное ведомство было вынуждено искать способы сотрудничества с украинской армией на расстоянии. Также помощник министра обороны подтвердил присутствие представителей американских структур на Украине до начала специальной военной операции.

Ранее стало известно, что Белый дом выделит Украине срочную помощь в $200 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

