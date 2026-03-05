Белый дом: Трамп напал на Иран, потому что «он так чувствовал»
5 марта 202602:30
Президент США Дональд Трамп напал на Иран, потому что «он так чувствовал», заявила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт.
По ее словам, принимая решение о проведении операции «Эпичная ярость», глава государства учитывал множество факторов. В том числе он «чувствовал», что Тегеран угрожает безопасности Вашингтона.
Ранее Трамп заявил, что Иран дважды пытался устранить его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
