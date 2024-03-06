В США заявили, что ждут «сюрпризов» для России от ВСУ

По его словам, американские власти верят, что у Киева есть план по достижению побед на поле боя.

О каких именно сюрпризах идет речь, дипломат не рассказал. Однако он указал, что в Вашингтоне с нетерпением ждут их результатов.

Ранее глава СБУ пообещал России «много сюрпризов» и уничтожение Крымского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

