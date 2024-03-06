В США заявили, что ждут «сюрпризов» для России от ВСУ

Власти США верят, что украинские военные подготовили для России военные сюрпризы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя американского Госдепартамента Мэттью Миллера.

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По его словам, американские власти верят, что у Киева есть план по достижению побед на поле боя.

О каких именно сюрпризах идет речь, дипломат не рассказал. Однако он указал, что в Вашингтоне с нетерпением ждут их результатов.

Ранее глава СБУ пообещал России «много сюрпризов» и уничтожение Крымского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраинаВСУ

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