В США заявили, что ждут «сюрпризов» для России от ВСУ
6 марта 202400:21
Власти США верят, что украинские военные подготовили для России военные сюрпризы, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя американского Госдепартамента Мэттью Миллера.
По его словам, американские власти верят, что у Киева есть план по достижению побед на поле боя.
О каких именно сюрпризах идет речь, дипломат не рассказал. Однако он указал, что в Вашингтоне с нетерпением ждут их результатов.
Ранее глава СБУ пообещал России «много сюрпризов» и уничтожение Крымского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru