Бьют по ЛОМам. В России их сравнили с инфраструктурой для обеспечения фронта
Разветвленная агентурная сеть Украины в РФ организует теракты против лидеров общественного мнения. Они так же важны, как НПЗ, на которых заправляют фронтовую технику, и другие объекты инфраструктуры.
Россия уверена в причастности Украины к нападениям на граждан РФ. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью рассказал о готовности к убийствам россиян по всему миру «до полной победы Украины».
Заявление Киева о намерении «убивать русских в любой точке мира» чудовищно и подтверждает, что украинская сторона является непосредственным организатором террористических актов, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что РФ решительно осуждает подобные высказывания, на их фоне спецслужбы страны «будут делать все, что должно». Кроме того, представитель Кремля выразил уверенность, что на Западе не должны оставить слова Буданова без внимания.
«Мы будем очень внимательно ... отслеживать реакцию европейских столиц, а также Вашингтона ... ибо представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно», — подчеркнул Песков.
В ряду таких терактов - убийство Дарьи Дугиной. Она погибла в августе 2022 года, ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Московской области, напоминает телеканал «360». По данным ФСБ, за терактом стоят спецслужбы Украины, исполнитель преступления — украинка Наталья Вовк, которая служила в Нацгвардии Украины.. покушение на Прилепина произошло 6 мая на трассе в Нижегородской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), погиб 2 апреля после взрыва в одном из баров Петербурга, где проходил его творческий вечер. Всего пострадало более 30 человек, часть из которых остается в больницах. Вскоре СМИ назвали имя подозреваемой. Ей оказалась 26-летняя Дарья Трепова, которая подарила Татарскому бомбу в статуэтке.
О покушении на политика и писателя Захара Прилепина стало известно в минувшую субботу, автомобиль писателя взорвался на трассе в Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате ЧП один человек погиб, сам Прилепин получил травмы. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к преступлению Александра Пермякова. Он признался, что действовал по заданию спецслужб Украины.
После покушения писатель и политик Захар Прилепин в своем Telegram-канале рассказал подробности покушения, в результате которого погиб его водитель «Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат», с которым они работали вместе восемь лет. По словам Прилепина, он вел автомобиль, а Шубин «ехал справа на пассажирском кресле», под которое и была заложена бомба. Всего их было две, но взорвали только одну. У Прилепина сломаны обе ноги. Он поблагодарил родных, ряд известных политиков, военкоров, бойцов и офицеров «Оплота» за поддержку.
«Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», - написал публицист.
Военный корреспондент Александр Коц считает, что в России действует разветвленная агентурная сеть противника, которая способна организовывать теракты экстракласса на примере подрыва Прилепина. При этом он сравнил опасность, исходящую от российских лидеров общественного мнения с военными объектами.
«Противник продолжает бить по лидерам общественного мнения, по людям, создающим смыслы и идеологические посылы, и это говорит, конечно, о том, что все ЛОМы делают правильно. И враг расценивает эту деятельность как угрозу. Наравне с НПЗ, складами ГСМ, арсеналами и прочей тыловой инфраструктурой, питающей фронт», - написал он в своем Telegram-канале.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после организованного Украиной покушения на писателя и политика Захара Прилепина напомнил о том, что иногда тюремное заключение прерывается из-за случайной смерти заключенного. По его мнению, такие случаи имеют большое воспитательное значение для наемников.
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