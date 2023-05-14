Бьют по ЛОМам. В России их сравнили с инфраструктурой для обеспечения фронта

В ряду таких терактов - убийство Дарьи Дугиной. Она погибла в августе 2022 года, ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Московской области, напоминает телеканал «360». По данным ФСБ, за терактом стоят спецслужбы Украины, исполнитель преступления — украинка Наталья Вовк, которая служила в Нацгвардии Украины.. покушение на Прилепина произошло 6 мая на трассе в Нижегородской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), погиб 2 апреля после взрыва в одном из баров Петербурга, где проходил его творческий вечер. Всего пострадало более 30 человек, часть из которых остается в больницах. Вскоре СМИ назвали имя подозреваемой. Ей оказалась 26-летняя Дарья Трепова, которая подарила Татарскому бомбу в статуэтке.

О покушении на политика и писателя Захара Прилепина стало известно в минувшую субботу, автомобиль писателя взорвался на трассе в Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате ЧП один человек погиб, сам Прилепин получил травмы. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к преступлению Александра Пермякова. Он признался, что действовал по заданию спецслужб Украины.

После покушения писатель и политик Захар Прилепин в своем Telegram-канале рассказал подробности покушения, в результате которого погиб его водитель «Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат», с которым они работали вместе восемь лет. По словам Прилепина, он вел автомобиль, а Шубин «ехал справа на пассажирском кресле», под которое и была заложена бомба. Всего их было две, но взорвали только одну. У Прилепина сломаны обе ноги. Он поблагодарил родных, ряд известных политиков, военкоров, бойцов и офицеров «Оплота» за поддержку.

«Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», - написал публицист.