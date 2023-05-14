Песков назвал очевидной причастность Киева к нападениям на россиян
Россия уверена в причастности Украины к нападениям на граждан РФ. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».
По словам Пескова, очевидно, что Киев является организатором и исполнителем убийств граждан России. Пресс-секретарь президента РФ считает, что Украина стала спонсором терроризма.
Песков призвал западные страны осудить действия Киева, пишет газета «Известия».
На заявление главы украинской разведки ранее отреагировал заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель. Он отметил, что Вашингтон выступает против ударов по гражданским лицам, передает «Радиоточка НСН».
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