Официальный представитель Кремля прокомментировал слова начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру».

По словам Пескова, очевидно, что Киев является организатором и исполнителем убийств граждан России. Пресс-секретарь президента РФ считает, что Украина стала спонсором терроризма.

Песков призвал западные страны осудить действия Киева, пишет газета «Известия».

На заявление главы украинской разведки ранее отреагировал заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель. Он отметил, что Вашингтон выступает против ударов по гражданским лицам, передает «Радиоточка НСН».

