Прилепин заявил, что в момент взрыва был за рулем своего автомобиля
Писатель и политик Захар Прилепин сообщил, что в момент взрыва находился за рулем своего автомобиля. О происшествии он рассказал в своем Telegram-канале.
По его словам, взрыв произошел под пассажирским сиденьем. Писатель отметил, что высадил дочь из машины за пять минут до того, как сработало взрывное устройство.
Прилепин уточнил, что в результате взрыва получил переломы обеих ног, включая открытый.
Покушение на Прилепина произошло 6 мая на трассе в Нижегородской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к преступлению. Он признался, что действовал по заданию спецслужб Украины, передает «Радиоточка НСН».
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