Прилепин заявил, что в момент взрыва был за рулем своего автомобиля

По его словам, взрыв произошел под пассажирским сиденьем. Писатель отметил, что высадил дочь из машины за пять минут до того, как сработало взрывное устройство.

Прилепин уточнил, что в результате взрыва получил переломы обеих ног, включая открытый.

Покушение на Прилепина произошло 6 мая на трассе в Нижегородской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к преступлению. Он признался, что действовал по заданию спецслужб Украины, передает «Радиоточка НСН».

