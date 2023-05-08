Начальник ГУР Украины пообещал «убивать русских по всему миру»

В интервью Yahoo News глава ГУР ответил на заявление спецслужб США, признавших причастность Киева к теракту против политолога Дарьи Дугиной, пишет Газета.ру.

«Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — указал Буданов.

Дарья Дугина погибла в августе 2022 года, ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Московской области, напоминает телеканал «360». По данным ФСБ, за терактом стоят спецслужбы Украины, исполнитель преступления — украинка Наталья Вовк.

Ранее в МИД России заявили, что Киев «давно и осознанно» применяет террористические методы в отношении гражданских объектов и мирного населения. Ведомство призвало мировое сообщество заставить Украину выполнять свои обязательства в области борьбы с терроризмом, гуманитарного права и защиты прав человека.

