Начальник ГУР Украины пообещал «убивать русских по всему миру»
Киев намерен продолжить нападения на русских по всему миру. Об этом заявил начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.
В интервью Yahoo News глава ГУР ответил на заявление спецслужб США, признавших причастность Киева к теракту против политолога Дарьи Дугиной, пишет Газета.ру.
«Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — указал Буданов.
Дарья Дугина погибла в августе 2022 года, ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Московской области, напоминает телеканал «360». По данным ФСБ, за терактом стоят спецслужбы Украины, исполнитель преступления — украинка Наталья Вовк.
Ранее в МИД России заявили, что Киев «давно и осознанно» применяет террористические методы в отношении гражданских объектов и мирного населения. Ведомство призвало мировое сообщество заставить Украину выполнять свои обязательства в области борьбы с терроризмом, гуманитарного права и защиты прав человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru