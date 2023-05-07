Володин раскрыл цели терактов против известных россиян

По мнению Володина, ставка Вашингтона и Брюсселя в России на либеральных и прозападных политиков провалилась. «Оставшись без проводников своей идеологии, Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы расправиться с лидерами общественного мнения, теми, кто любит Россию, защищает историю, национальные ценности», – отметил глава нижней палаты российского парламента.

Он напомнил недавние теракты против военкора Владлена Татарского, политолога Дарьи Дугиной, которых уничтожил киевский режим, и покушение на писателя Захара Прилепина.



«Важно подчеркнуть, многие трагедии были предотвращены ФСБ: покушения на журналистов Владимира Соловьёва, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселёва, Евгения Попова, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, главу Республики Крым Сергея Аксёнова, мэра Ялты Янину Павленко, председателя парламента Крыма Владимира Константинова», – напомнил председатель Госдумы РФ. .



Он считает, что все эти террористические акции были организованы, чтобы «запугать и уничтожить тех, кто говорит правду». По мнению Володина, это не поможет - на Украине все чаще звучит критика режима президента Владимира Зеленского.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прямо обвинила в теракте против политика и публициста Захара Прилепина Украину, Британию и США.

«Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара», — написала представитель МИД в своем Telegram-канале.



