Против ЛОМа. Покушение на Прилепина сравнили со взрывом стратегического объекта
В России покушение на писателя Захара Прилепина сравнили с терактами на военных объектах.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём Telegram-канале заявил, что навестил в больнице Захара Прилепина. По его словам, писатель чувствует себя хорошо, имеется всё необходимое для лечения, процесс выздоровления идёт штатно.
«Будем побеждать... Всё зло будет поругано и порушено», - заключил писатель на видео с Никитиным из больничной палаты.
О покушении на Прилепина стало известно в минувшую субботу, автомобиль писателя взорвался на трассе в Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате ЧП один человек погиб, сам Прилепин получил травмы.
Писатель и политик Захар Прилепин после покушения получает необходимую медицинскую помощь. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По словам главы Минздрава, с Прилепиным «все нормально».
«Всю необходимую помощь получает», — цитирует Мурашко РИА Новости.
Александра Пермякова, подозреваемого в покушении на писателя и политика Захара Прилепина, арестовали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В понедельник, 8 мая, Пермякову предъявили обвинение в совершении теракта и незаконных приобретении, сбыте, хранении, перевозке взрывчатки. Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу. По словам Пермякова, по заданию украинских спецслужб он заложил взрывное устройство по пути следования авто и дистанционно привел бомбу в действие.
«По ходатайству ... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в Следкоме.
Военный корреспондент Александр Коц считает, что в России действует разветвленная агентурная сеть противника, которая способна организовывать теракты экстракласса на примере подрыва Прилепина. При этом он сравнил опасность, исходящую от российских лидеров общественного мнения с военными объектами.
«Противник продолжает бить по лидерам общественного мнения, по людям, создающим смыслы и идеологические посылы, и это говорит, конечно, о том, что все ЛОМы делают правильно. И враг расценивает эту деятельность как угрозу. Наравне с НПЗ, складами ГСМ, арсеналами и прочей тыловой инфраструктурой, питающей фронт», - написал он в своем Telegram-канале.
Такой же точки зрения придерживается спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы уничтожить лидеров общественного мнения в России, которые защищают ее национальные ценности, запугать тех, кто говорит правду, считает он. По мнению Володина, ставка Вашингтона и Брюсселя в России на либеральных и прозападных политиков провалилась.
«Оставшись без проводников своей идеологии, Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы расправиться с лидерами общественного мнения, теми, кто любит Россию, защищает историю, национальные ценности», – отметил глава нижней палаты российского парламента.
Он напомнил недавние теракты против военкора Владлена Татарского, политолога Дарьи Дугиной, которых уничтожил киевский режим, и покушение на писателя Захара Прилепина.
Писатель-политик Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился добровольцем в зону СВО, напоминает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на партию «Справедливая Россия - За правду». Прилепин до этого служил в ОМОНе, был участником контртеррористической операции на Северном Кавказе.
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