Против ЛОМа. Покушение на Прилепина сравнили со взрывом стратегического объекта

«Будем побеждать... Всё зло будет поругано и порушено», - заключил писатель на видео с Никитиным из больничной палаты.

О покушении на Прилепина стало известно в минувшую субботу, автомобиль писателя взорвался на трассе в Нижегородской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате ЧП один человек погиб, сам Прилепин получил травмы.

Писатель и политик Захар Прилепин после покушения получает необходимую медицинскую помощь. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



По словам главы Минздрава, с Прилепиным «все нормально».

«Всю необходимую помощь получает», — цитирует Мурашко РИА Новости.

Александра Пермякова, подозреваемого в покушении на писателя и политика Захара Прилепина, арестовали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В понедельник, 8 мая, Пермякову предъявили обвинение в совершении теракта и незаконных приобретении, сбыте, хранении, перевозке взрывчатки. Следствие ходатайствовало о заключении обвиняемого под стражу. По словам Пермякова, по заданию украинских спецслужб он заложил взрывное устройство по пути следования авто и дистанционно привел бомбу в действие.

«По ходатайству ... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в Следкоме.