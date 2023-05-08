«Тяжелая поступь рока». В России призывают к жесткой реакции на организованные Украиной теракты

«Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — указал Буданов.

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале опубликовал комментарий политолога Николая Севостьянова о реакции Киева на теракты в РФ и высказывании начальника главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова.

«Заявление - закономерное. Киев открыто декларирует войну на уничтожение даже не государства, а самой нации, а значит, эта декларация должна лежать в основе любых ответных мер, предпринимаемых Москвой. Ключевое слово - «должна», - подчеркнул он.

При этом, по мнению политолога, террористы, чьи имена известны, «не боятся».

Рассуждая об уничтожении России, они не наблюдают с нашей стороны неотвратимость возмездия , не слышат тяжелую поступь рока…И это нужно срочно менять. Не закатывать истерики, не грозить в пустоту, а работать. Потому что время уходит быстрее, чем кажется», - считает Севостьянов.