«Тяжелая поступь рока». В России призывают к жесткой реакции на организованные Украиной теракты
Политики призывают все к более жестким мерам против тех, кто покушается на лидеров общественного мнения в России. Но украинские террористы не боятся ответа Москвы, считают политологи.
Киев намерен продолжить нападения на русских по всему миру. Об этом заявил начальник главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.
«Все, что я прокомментирую по этому вопросу, это то, что мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — указал Буданов.
Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале опубликовал комментарий политолога Николая Севостьянова о реакции Киева на теракты в РФ и высказывании начальника главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова.
«Заявление - закономерное. Киев открыто декларирует войну на уничтожение даже не государства, а самой нации, а значит, эта декларация должна лежать в основе любых ответных мер, предпринимаемых Москвой. Ключевое слово - «должна», - подчеркнул он.
При этом, по мнению политолога, террористы, чьи имена известны, «не боятся».
Рассуждая об уничтожении России, они не наблюдают с нашей стороны неотвратимость возмездия , не слышат тяжелую поступь рока…И это нужно срочно менять. Не закатывать истерики, не грозить в пустоту, а работать. Потому что время уходит быстрее, чем кажется», - считает Севостьянов.
Вашингтон и Брюссель делают все, чтобы уничтожить лидеров общественного мнения в России, которые защищают ее национальные ценности, запугать тех, кто говорит правду. Так считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По мнению Володина, ставка Вашингтона и Брюсселя в России на либеральных и прозападных политиков провалилась. «Оставшись без проводников своей идеологии, Вашингтон и Брюссель делают всё, чтобы расправиться с лидерами общественного мнения, теми, кто любит Россию, защищает историю, национальные ценности», – отметил глава нижней палаты российского парламента.
Он напомнил недавние теракты против военкора Владлена Татарского, политолога Дарьи Дугиной, которых уничтожил киевский режим, и покушение на писателя Захара Прилепина.
Дарья Дугина погибла в августе 2022 года, ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Московской области, напоминает телеканал «360». По данным ФСБ, за терактом стоят спецслужбы Украины, исполнитель преступления — украинка Наталья Вовк, которая служила в Нацгвардии Украины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной является варварским преступлением, сообщает ТАСС.
По его словам, организаторам, заказчикам и исполнителям этого злодеяния не может быть пощады.
«Расследование, надеюсь, будет быстро завершено, и по итогам этого расследования, конечно, организаторам, заказчикам и исполнителям не может быть никакой пощады», - заключил Лавров.
Спецслужбы западных стран помогают диверсантам Украины убивать неугодных людей, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на постпреда России при ООН Василия Небензю.
Он также призвал всемирную организацию решительно осудить убийство Дарьи Дугиной.
Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), погиб 2 апреля после взрыва в одном из баров Петербурга, где проходил его творческий вечер. Всего пострадало более 30 человек, часть из которых остается в больницах. Вскоре СМИ назвали имя подозреваемой. Ей оказалась 26-летняя Дарья Трепова, которая подарила Татарскому бомбу в статуэтке.
Около полудня Национальный антитеррористический комитет объявил об «украинском» и «оппозиционном» следах теракта.
«Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального (признан в РФ экстремистской организацией и НКО-иноагентом, деятельность организации запрещена – прим. НСН), активной сторонницей которого является задержанная Трепова», - говорится в сообщении НАК.
Ряду российских военных журналистов и экспертов прислали посылки со статуэтками, напоминающими бюст, при помощи которого взорвали военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доктора военных наук Константина Сивкова.
Вскрытием посылки занимались полицейские и взрывники, при этом статуэтка была позолочена так же, как и та, которую получил военкор Татарский.
По словам Сивкова, такие же посылки получили и другие люди, в том числе относительно знаменитый философ, несколько военкоров и военных экспертов.
Так, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил на фоне произошедшего, что украинские спецслужбы хотят запугать лидеров общественного мнения в России.
«Очевидно, что запугать не выйдет. Убийство Владлена вызывает злость. И острую необходимость в справедливом возмездии», - написал он.
Необходимо радикальными способами разбираться с украинским терроризмом и отомстить за убийство военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По мнению главы Крыма, к терактам мог быть причастен Вашингтон. Ответ России, полагает Аксенов, должен быть «быстрым, демонстративным и сокрушительным». Он подчеркнул, что нужно бороться с террористическим злом, как это было с фашистской Германией и Северным Кавказом.
Покушение на Прилепина произошло 6 мая на трассе в Нижегородской области. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого в причастности к преступлению. Он признался, что действовал по заданию спецслужб Украины, передает «Радиоточка НСН».
После покушения писатель и политик Захар Прилепин в своем Telegram-канале рассказал подробности покушения, в результате которого погиб его водитель «Саша «Злой» Шубин. Бесстрашный солдат и друг, и брат», с которым они работали вместе восемь лет. По словам Прилепина, он вел автомобиль, а Шубин «ехал справа на пассажирском кресле», под которое и была заложена бомба. Всего их было две, но взорвали только одну. У Прилепина сломаны обе ноги. Он поблагодарил родных, ряд известных политиков, военкоров, бойцов и офицеров «Оплота» за поддержку.
«Демонам сообщаю: вы никого не запугаете. Бог есть. Мы победим», - написал публицист.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после организованного Украиной покушения на писателя и политика Захара Прилепина напомнил о том, что иногда тюремное заключение прерывается из-за случайной смерти заключенного. По его мнению, такие случаи имеют большое воспитательное значение для наемников.
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