Болезненные последствия. В России спорят о качестве доклада разведки США по коронавирусу

Как сообщалось, разведывательное сообщество США окончило 90-дневное расследование, посвященное происхождению коронавируса, и не выявило следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.

Попытки западных стран обвинить Китай в создании COVID-19 предпринимались с завидной регулярностью. Весной 2020 года разведывательный союз «Пять глаз», объединяющий представителей спецслужб Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США, в своём 15-страничном досье заявил о намеренном сокрытии информации о коронавирусе нового типа властями Китая.

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН обратил внимание на то, что авторы досье не смогли представить доказательств, подтверждающих обвинения в адрес Китая в сокрытии данных о COVID-19.

«Это все – политические домыслы. Если бы были твердые доказательства, обвинения бы по-другому выглядели. Такие заявления все время идут в СМИ. Я же опираюсь на официальное заявление ВОЗ о том, что вирус не является искусственным. Все эти домыслы… Да, они могут быть правдивыми, но тогда их надо доказать!.. Думаю, никто ничего не найдет», - считает советский разведчик.