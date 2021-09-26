Болезненные последствия. В России спорят о качестве доклада разведки США по коронавирусу
Эксперты в России по-разному оценивают работу разведчиков США о происхождении коронавируса, но сходятся в политической подоплеке расследования.
Доклад разведки США о происхождении COVID-19 содержал политизированные оценки, что выглядит непрофессионально. Такое мнение в интервью RT высказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он связал это с «кризисом, который вызван усилиями политизировать деятельность американского разведывательного сообщества».
«Каких-либо доказательств, говорящих о том, что этот вирус создан в лаборатории, мы не получали. Поэтому придерживаемся, конечно, версии, которой придерживается и большинство, по-моему, из научного сообщества, что этот вирус, родился в природе», — заявил Нарышкин.
Как сообщалось, разведывательное сообщество США окончило 90-дневное расследование, посвященное происхождению коронавируса, и не выявило следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.
Попытки западных стран обвинить Китай в создании COVID-19 предпринимались с завидной регулярностью. Весной 2020 года разведывательный союз «Пять глаз», объединяющий представителей спецслужб Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США, в своём 15-страничном досье заявил о намеренном сокрытии информации о коронавирусе нового типа властями Китая.
Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН обратил внимание на то, что авторы досье не смогли представить доказательств, подтверждающих обвинения в адрес Китая в сокрытии данных о COVID-19.
«Это все – политические домыслы. Если бы были твердые доказательства, обвинения бы по-другому выглядели. Такие заявления все время идут в СМИ. Я же опираюсь на официальное заявление ВОЗ о том, что вирус не является искусственным. Все эти домыслы… Да, они могут быть правдивыми, но тогда их надо доказать!.. Думаю, никто ничего не найдет», - считает советский разведчик.
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН заявил, что коронавирус нового типа был создан искусственно, причем в Штатах.
«Вирус был создан в лаборатории, но не в Китае, а в США, в университете Северной Каролины, а в Ухане он только испытывался. И то, потому что Барак Обама запретил проводить такие эксперименты в Штатах… Я думаю, что китайцам этот вирус подарили специально, чтобы потом на них это и свалить. Думаю, что это частичка заговора», - отметил экс-член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.
Обвинения со стороны Вашингтона в Адрес Пекина об искусственном происхождении коронавируса COVID-19 и соответствующее расследование разведслужбы США внесли еще большее напряжение в отношения лидеров двух стран. Американцы не смогли согласовать очный саммит Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином. По информации источников СМИ, китайский лидер якобы ответил отказом, сам Байден это отрицает. Ходили слухи, что после завершения расследования Джо Байден звонил Си Цзиньпину.
Востоковед Николай Вавилов в эфире НСН пояснил причины возможного отказа китайского лидера от урегулирования отношений с Белым домом.
«Байден дал 3 месяца на выяснение причин возникновения ковида, была версия об искусственном происхождении вируса. 90 дней закончились. После этого состоялась беседа Си Цзиньпина и Байдена. Об их разговоре ходит много слухов, инсинуаций, но мы понимаем, что Си Цзиньпин и проамериканская группа в Китае находятся в состоянии баланса сил, шатком равновесии. Мы видим, что по деятельности пропаганды в Китае, по деятельности службы партийного контроля арестовываются новые чиновники. Си Цзиньпин не готов на сдачу своих позиций. Он готов только на компромисс с позиции сильного. А готова ли администрация США к такому диалогу, непонятно», - сообщил Вавилов.
Президент России Владимир Путин дал положительную оценку докладу спецслужб Соединённых Штатов Америки, в котором делается вывод, что коронавирус появился не в результате утечки из лаборатории в Китае. Эту тему глава государства затронул по просьбе модератора в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума. По словам Путина, такой вывод стоило сделать раньше, а сейчас необходимо отбросить политизацию и сообща бороться с пандемией и преодолевать её последствиями.
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