Путину понравился доклад спецслужб США о происхождении коронавируса

Президент России Владимир Путин дал положительную оценку докладу спецслужб Соединённых Штатов Америки, в котором делается вывод, что коронавирус появился не в результате утечки из лаборатории в Китае. Эту тему глава государства затронул по просьбе модератора в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума.

По словам Путина, такой вывод стоило сделать раньше, а сейчас необходимо отбросить политизацию и сообща бороться с пандемией и преодолевать её последствиями.

Разрешённая к публикации версия доклада спецслужб США была обнародована на минувшей неделе. Согласно документу, американское разведсообщество не сумело прийти к однозначному выводу о происхождении СOVID-19.

С формулировкой «вероятно» отмечается, что коронавирус не был создан как биологическое оружие, а также, что правительство Кита не знало о вирусе до вспышки в Ухане в конце 2019 года. При этом обе основные версии - о заражении человека от животного и об утечке из лаборатории в Уханьском институте вирусологии - по-прежнему не отброшены.

