Разведка США: Коронавирус не разрабатывался как биологическое оружие

Разведывательное сообщество США окончило 90-дневное расследование, посвященное происхождению коронавируса, и не выявило следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.

Рассекреченные выдержки из доклада президенту США Джо Байдену опубликованы на сайте офиса директора национальной разведки США. В тексте указано, что разведсообщество США достигло консенсуса по "ряду ключевых вопросов".

По мнению разведчиков, COVID-19 не разрабатывался в качестве биологического оружия. Кроме того, "с низкой степенью уверенности" предполагается, что вирус не был создан искусственно посредством "генной инженерии".

