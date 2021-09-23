Ученые сообщили, что коронавирус в США мог появиться раньше, чем в Китае

Эксперты при помощи математической модели попробовали выяснить наиболее вероятную дату появления COVID-19 в мире, используя данные о числе зараженных в разные периоды.

Как оказалось, в США с 50% вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года. Это раньше, чем официально объявленная дата первого подтвержденного случая в США — 20 января 2020 года.

При этом в Китае заражение началось в конце декабря того же года.

Как сообщалось, разведывательное сообщество США окончило 90-дневное расследование, посвященное происхождению коронавируса, и не выявило следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.

