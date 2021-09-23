Ученые сообщили, что коронавирус в США мог появиться раньше, чем в Китае

Распространение коронавируса в США могло начаться еще в сентябре 2019 года — раньше, чем в Китае, сообщает телеканал «360» со ссылкой на китайских ученых, которые провели соответствующее исследование.

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Эксперты при помощи математической модели попробовали выяснить наиболее вероятную дату появления COVID-19 в мире, используя данные о числе зараженных в разные периоды.

Как оказалось, в США с 50% вероятностью первый случай заражения произошел в период с августа по октябрь 2019 года. Это раньше, чем официально объявленная дата первого подтвержденного случая в США — 20 января 2020 года.

При этом в Китае заражение началось в конце декабря того же года.

Как сообщалось, разведывательное сообщество США окончило 90-дневное расследование, посвященное происхождению коронавируса, и не выявило следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирус
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