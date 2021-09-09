Байден предложил созвать саммит по борьбе с коронавирусом

Администрация американского лидера Джо Байдена намерена выступить с предложением о проведении международный саммит по борьбе с эпидемией COVID-19 и вопросам вакцинации, пишет Politico.

ООН призвала Китай сотрудничать по вопросу происхождения коронавируса

Мероприятие должно состояться в сентябре в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вашингтон рассчитывает обсудить с другими странами улучшение координации борьбы с коронавирусом в мире.

Будут затронуты вопросы увеличения поставок вакцин развивающимся странам, пути улучшения производства препаратов, наращивания поставок необходимых медикаментов нуждающимся государствам.

Тем временем, республиканцы Палаты представителей США провели расследование происхождения коронавируса и сделали вывод о его лабораторном происхождении.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
ТЕГИ:Джо БайденКоронавирус
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