Байден предложил созвать саммит по борьбе с коронавирусом

Мероприятие должно состояться в сентябре в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вашингтон рассчитывает обсудить с другими странами улучшение координации борьбы с коронавирусом в мире.

Будут затронуты вопросы увеличения поставок вакцин развивающимся странам, пути улучшения производства препаратов, наращивания поставок необходимых медикаментов нуждающимся государствам.

Тем временем, республиканцы Палаты представителей США провели расследование происхождения коронавируса и сделали вывод о его лабораторном происхождении.

