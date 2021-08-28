Посольство Китая прокомментировало доклад разведки США о коронавирусе

Новый доклад разведки США о происхождении коронавируса научно неубедителен, исследованием этого вопроса должны заниматься не спецслужбы, а ученые. Об этом говорится в заявлении посольства Китая в Вашингтоне, опубликованном на сайте дипмиссии.

Разведка США: Коронавирус не разрабатывался как биологическое оружие

Дипломатическое ведомство считает, что доклад, «сфабрикованный разведсообществом США» не дал ответа, «который хочет видеть американская сторона».

«Продолжение подобных усилий также будет напрасным, потому что сам предмет [исследования] не существует и противоречит науке», — подчеркнули в посольстве.

Также китайская сторона выразила «твердое несогласие и жесткое осуждение» заявлениям США о том, что КНР якобы препятствует расследованию происхождения вируса и не хочет делиться информацией с международным сообществом.

«Китай всегда поддерживает и продолжит участвовать в выяснении происхождения [коронавируса], основанном на научном подходе. Но мы выступаем против политической манипуляции, презумпции вины и сваливания вины на других», — заявили дипломаты.

Ранее были рассекречены фрагменты доклада разведывательного сообщества США о происхождении коронавируса. В ходе 90-дневного расследования спецслужбы не выявили следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:РазведкаСШАКитайКоронавирус
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