Посольство Китая прокомментировало доклад разведки США о коронавирусе
Новый доклад разведки США о происхождении коронавируса научно неубедителен, исследованием этого вопроса должны заниматься не спецслужбы, а ученые. Об этом говорится в заявлении посольства Китая в Вашингтоне, опубликованном на сайте дипмиссии.
Дипломатическое ведомство считает, что доклад, «сфабрикованный разведсообществом США» не дал ответа, «который хочет видеть американская сторона».
«Продолжение подобных усилий также будет напрасным, потому что сам предмет [исследования] не существует и противоречит науке», — подчеркнули в посольстве.
Также китайская сторона выразила «твердое несогласие и жесткое осуждение» заявлениям США о том, что КНР якобы препятствует расследованию происхождения вируса и не хочет делиться информацией с международным сообществом.
«Китай всегда поддерживает и продолжит участвовать в выяснении происхождения [коронавируса], основанном на научном подходе. Но мы выступаем против политической манипуляции, презумпции вины и сваливания вины на других», — заявили дипломаты.
Ранее были рассекречены фрагменты доклада разведывательного сообщества США о происхождении коронавируса. В ходе 90-дневного расследования спецслужбы не выявили следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.
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