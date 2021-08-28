Посольство Китая прокомментировало доклад разведки США о коронавирусе

Дипломатическое ведомство считает, что доклад, «сфабрикованный разведсообществом США» не дал ответа, «который хочет видеть американская сторона».

«Продолжение подобных усилий также будет напрасным, потому что сам предмет [исследования] не существует и противоречит науке», — подчеркнули в посольстве.

Также китайская сторона выразила «твердое несогласие и жесткое осуждение» заявлениям США о том, что КНР якобы препятствует расследованию происхождения вируса и не хочет делиться информацией с международным сообществом.

«Китай всегда поддерживает и продолжит участвовать в выяснении происхождения [коронавируса], основанном на научном подходе. Но мы выступаем против политической манипуляции, презумпции вины и сваливания вины на других», — заявили дипломаты.

Ранее были рассекречены фрагменты доклада разведывательного сообщества США о происхождении коронавируса. В ходе 90-дневного расследования спецслужбы не выявили следов искусственного создания вируса в качестве биологического оружия.

