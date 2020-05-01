Эксперт ООН по химоружию назвал страну создания COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация, которая позволяет говорить, что источником коронавируса стала лаборатория в китайском Ухане. Он подтвердил, что располагает вескими основаниями, чтобы делать такие заявления, при этом отказавшись раскрыть подробности, сославшись на секретность.

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН заявил, что коронавирус нового типа был создан искусственно, причем в Штатах.

«Вирус был создан в лаборатории, но не в Китае, а в США, в университете Северной Каролины, а в Ухане он только испытывался. И то, потому, что Барак Обама запретил проводить такие эксперименты в Штатах. Нет природного резервуара, не нашли ученые такого животного в природе, кто был бы носителем этого вируса. И кто такое животное найдет, тот точно получит Нобелевскую премию», - заявил собеседник НСН.