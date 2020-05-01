Эксперт ООН по химоружию назвал страну создания COVID-19
Игорь Никулин заявил НСН, что коронавирус создали в США, а Китаю подбросили. И это - часть мирового заговора.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть информация, которая позволяет говорить, что источником коронавируса стала лаборатория в китайском Ухане. Он подтвердил, что располагает вескими основаниями, чтобы делать такие заявления, при этом отказавшись раскрыть подробности, сославшись на секретность.
Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин в эфире НСН заявил, что коронавирус нового типа был создан искусственно, причем в Штатах.
«Вирус был создан в лаборатории, но не в Китае, а в США, в университете Северной Каролины, а в Ухане он только испытывался. И то, потому, что Барак Обама запретил проводить такие эксперименты в Штатах. Нет природного резервуара, не нашли ученые такого животного в природе, кто был бы носителем этого вируса. И кто такое животное найдет, тот точно получит Нобелевскую премию», - заявил собеседник НСН.
«Американцы собрали гибридный вирус, состоящего на 80% из человеческого SARS и на 20% - коронавируса китайской летучей мыши. Такого патогенна в природе не существовало. Похоже, что утек он именно из США», - считает Игорь Никулин.
Похоже, американский президент находится в диссонансе с национальной разведкой. Накануне ее официальный представитель заявил, что согласен с «широким консенсусом ученых», которые считают, что источником коронавируса не является лаборатория. В Штатах телеканалом Fox News «вброшена» еще одна версия: смертоносная инфекция возникла в научном центре в Ухане, где вирусом случайно заразился его сотрудник. Ранее Трамп даже пригрозил Китаю серьезными последствиями, если выяснится, что Пекин сознательно допустил вспышку COVID-19.
«Я думаю, что китайцам этот вирус подарили специально, чтобы потом на них это и свалить. Думаю, что это частичка заговора», - считает экс-член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.
Всемирная организация здравоохранения называет основной версией происхождения инфекции - передача от животных. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано около 3,1 миллиона случаев заражения, свыше 217 тысяч человек скончались.
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