Без страховки: Расследование по «Северным потокам» помешают «замылить»
Россия через Совбез ООН намерена поднять тему расследования по газопроводам «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Из-за того, что доказать вину какой-либо страны в причастности к подрыву будет сложно в суде, РФ не получит страховых выплат, считает Игорь Юшков.
Российская сторона планирует поднять тему терактов на «Северных потоках» в Совете безопасности ООН в скором времени. Швеция и Дания хотят «замылить тему», однако Россия им этого не позволит, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия-24».
Президент России Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал «Северные потоки», ответил – «вы, конечно».
«Я был занят в тот день. Я не взрывал "Северный поток"», — пошутил на это журналист.
«У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA [ЦРУ] такого алиби нет», — ответил глава государства.
Расследование о подрыве российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2»в Балтийском море в начале февраля прекратила шведская прокуратура.
Следствие пришло к выводу, что дело о взрывах не распространяется на шведскую юрисдикцию, поэтому расследование должно быть закрыто, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Решение Швеции прекратить расследование теракта на «Северных потоках» объясняется боязнью раскрыть правду. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, шведские власти изначально демонстрировали несерьезность намерений в отношении расследования.
«Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду о том, что случилось с "Северными потоками" в экономической зоне Швеции», - пояснила дипломат.
Полиция Дании 26 февраля остановила расследование диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает портал DR.DK.
Датские правоохранители указали на недостаток оснований для продолжения расследования. В то же время полиция пришла к выводу, что на трубопроводах была осуществлена умышленная диверсия.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал завершение расследования взрывов на «Северных потоках» Данией.
Пресс-секретарь президента назвал ситуацию близкой к абсурдной.
По его мнению, очевидно, что в ходе расследования в стране стали выходить на своих ближайших союзников.
При этом генеральная прокуратура Германии продолжает расследование подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.
«Я могу только сообщить, что расследование продолжается», — рассказала собеседница агентства.
Не только политические, но и финансовые причины есть в сложившейся ситуации вокруг «Северных потоков». Никакая страна добровольно не согласится компенсировать ущерб России за подрыв «Северных потоков», заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с НСН. По его словам, такой сценарий будет возможен, только если вина конкретной страны будет доказана Международным судом.
«Подобные промышленные объекты застрахованы. Мы ничего не слышим по поводу страхования: будут ли выплаты и так далее. Могут быть вопросы о том, попадает ли это под страховой случай и как это квалифицировать. Страховые, конечно, будут тянуть время и говорить: давайте разберемся. Сейчас политические противники говорят о том, что это действительно был намеренный взрыв. Никакая страна добровольно не согласится ничего компенсировать, пока не будет доказано Международным судом, кто это сделал. Доказать вину будет сложно. Максимум можно будет получить страховые выплаты», - сказал Юшков.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал подрыв «Северных потоков» терактов. Об этом сообщает РИА Новости. Сийярто добавил, что Венгрия считает неприемлемым отсутствие должного расследования происшествий. Он напомнил, что с момента взрыва прошло долгое время, однако серьезного расследования не последовало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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