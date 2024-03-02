Без страховки: Расследование по «Северным потокам» помешают «замылить»

Президент России Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто взорвал «Северные потоки», ответил – «вы, конечно».



«Я был занят в тот день. Я не взрывал "Северный поток"», — пошутил на это журналист.



«У вас лично, может быть, есть алиби, но у CIA [ЦРУ] такого алиби нет», — ответил глава государства.

Расследование о подрыве российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2»в Балтийском море в начале февраля прекратила шведская прокуратура.