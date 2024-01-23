Лавров: США блокируют попытки провести расследование диверсии на «Северных потоках»

Об этом он сообщил во время выступления на заседании Совбеза ООН по вопросу поставок оружия на Украину. По словам министра, Европа поддерживает Вашингтон в данном вопросе. Как отметил Лавров, диверсия на «Северных потоках» навредила не столько российской стороне, сколько Европейскому континенту.

Ранее в России раскрыли причины затяжного расследования атаки на «Северные потоки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

