Лавров: США блокируют попытки провести расследование диверсии на «Северных потоках»

Вашингтон блокирует любые попытки провести честное расследование диверсии на российских трубопроводах «Северные потоки», сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы российской дипломатии Сергея Лаврова.

В Германии заявили, что «Северный поток» должен быть отремонтирован

Об этом он сообщил во время выступления на заседании Совбеза ООН по вопросу поставок оружия на Украину. По словам министра, Европа поддерживает Вашингтон в данном вопросе. Как отметил Лавров, диверсия на «Северных потоках» навредила не столько российской стороне, сколько Европейскому континенту.

Ранее в России раскрыли причины затяжного расследования атаки на «Северные потоки», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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