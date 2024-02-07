Швеция прекратила расследование по взрывам на «Северных потоках»

Швеция решила прекратить расследование по взрывам на "Северных потоках"

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ШвецияСеверный Поток

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