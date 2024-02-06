Песков: Россия ни разу не получила данные по взрывам на «Северных потоках»

Россия еще ни разу не получила какие-либо данные по взрывам «Северных потоков», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва несколько раз запрашивала данные после взрывов на газопроводах, но эти попытки получить информацию игнорируются.

В Германии заявили, что «Северный поток» должен быть отремонтирован

При этом российская сторона неоднократно заявляла, что готова расследовать происшествие, сотрудничая с европейскими коллегами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон блокирует любые попытки провести честное расследование диверсии на российских трубопроводах. По словам министра, Европа поддерживает Вашингтон в данном вопросе. Как отметил Лавров, диверсия на «Северных потоках» навредила не столько российской стороне, сколько Европе, передает «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:Северный Поток-2Северный ПотокДмитрий Песков

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