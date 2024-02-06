Песков: Россия ни разу не получила данные по взрывам на «Северных потоках»
Россия еще ни разу не получила какие-либо данные по взрывам «Северных потоков», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва несколько раз запрашивала данные после взрывов на газопроводах, но эти попытки получить информацию игнорируются.
При этом российская сторона неоднократно заявляла, что готова расследовать происшествие, сотрудничая с европейскими коллегами.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон блокирует любые попытки провести честное расследование диверсии на российских трубопроводах. По словам министра, Европа поддерживает Вашингтон в данном вопросе. Как отметил Лавров, диверсия на «Северных потоках» навредила не столько российской стороне, сколько Европе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru