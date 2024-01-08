СМИ: Польша скрывает доказательства по делу о подрыве «Северных потоков»

Газета ссылается на европейских следователей, которые обвинили польских чиновников в сокрытии доказательств о передвижении по стране.

В частности, в материале издания говорится, что они «отказались делиться кадрами с камер видеонаблюдения, а также не отвечали на запросы, искажали или давали противоречивую информацию».

Также Wall Street Journal отмечает, что немецкие следователи минимум два месяца добивались встречи с польскими коллегами, в результате чего у них сложилось впечатление, что с ними не желают или не могут сотрудничать.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал правдоподобной версию о том, что за подрывами на «Северных потоках» могут стоять западные спецслужбы, пишут «Известия».

