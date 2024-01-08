СМИ: Польша скрывает доказательства по делу о подрыве «Северных потоков»
Атаку на трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» совершили с территории Украины через Польшу. Как пишет Wall Street Journal, к такому выводу склоняется следствие.
Газета ссылается на европейских следователей, которые обвинили польских чиновников в сокрытии доказательств о передвижении по стране.
В частности, в материале издания говорится, что они «отказались делиться кадрами с камер видеонаблюдения, а также не отвечали на запросы, искажали или давали противоречивую информацию».
Также Wall Street Journal отмечает, что немецкие следователи минимум два месяца добивались встречи с польскими коллегами, в результате чего у них сложилось впечатление, что с ними не желают или не могут сотрудничать.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал правдоподобной версию о том, что за подрывами на «Северных потоках» могут стоять западные спецслужбы, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru