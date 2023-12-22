Херш: подрыв «Северных потоков» готовился задолго до начала СВО

США начали подготовку к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» ещё за несколько недель до начала специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье на платформе Substack.

Журналист Херш обвинил Блинкена в разжигании конфликта на Украине

По его словам, изначально операция была направлена на сдерживание России, однако затем, вероятно, в Белом доме решили использовать её для запугивания руководства Германии, так как ФРГ считали слабым звеном в западной коалиции стран, выступающей на стороне Украины.

«Некоторые в ЦРУ считали, что президент опасался, что Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Украины, мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность – в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией», - рассказал Херш.

Он также уточнил, что взрывные устройства на газопроводах были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства.

Ранее Херш заявил, что администрация Байдена причастна к обеим атакам на Крымский мост, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Белый ДомСШАСеверный Поток-2Северный Поток

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