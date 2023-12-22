Херш: подрыв «Северных потоков» готовился задолго до начала СВО
США начали подготовку к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» ещё за несколько недель до начала специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в статье на платформе Substack.
По его словам, изначально операция была направлена на сдерживание России, однако затем, вероятно, в Белом доме решили использовать её для запугивания руководства Германии, так как ФРГ считали слабым звеном в западной коалиции стран, выступающей на стороне Украины.
«Некоторые в ЦРУ считали, что президент опасался, что Шольц, чьи избиратели были нерешительны в поддержке Украины, мог дать слабину перед лицом приближающейся зимы и решить, что держать свой народ в тепле, а промышленность – в процветании важнее, чем помогать Украине в борьбе с Россией», - рассказал Херш.
Он также уточнил, что взрывные устройства на газопроводах были приведены в действие посредством низкочастотного сонарного устройства.
Ранее Херш заявил, что администрация Байдена причастна к обеим атакам на Крымский мост, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Введение платежа с маркетплейсов в пользу «Почты России» сняли с повестки
- Заместителю главы «Роскосмоса» предъявили обвинение в мошенничестве
- Автор «Масяни» Олег Куваев признан иноагентом
- Психолог посоветовала не выпытывать у подростков подробности личной жизни
- Херш: подрыв «Северных потоков» готовился задолго до начала СВО
- Гутерриш: свои дома покинули 1,9 млн жителей сектора Газа
- Украина разорвала соглашение о свободной торговле с Белоруссией
- Косачев предрек мировой финансовый кризис из-за изъятия активов РФ
- Ветеранам и многодетным семьям в ДНР будут выдавать земельные участки
- Поэт Резник заявил о тяжелом диагнозе Вайкуле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru