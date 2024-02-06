СМИ: Германия отказалась закрывать расследование подрыва «Северных потоков»
Германия не намерена прекращать расследование диверсий на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», сообщает Zeit.
Издание ссылается на генеральную прокуратуру ФРГ, где указали, что продолжат разбираться в произошедшем, несмотря на прекращение шведского расследования.
«Решение Швеции не повлияет на судебное разбирательство в Германии», — говорится в сообщении.
Zeit отмечает, что федеральную полицию ФРГ особенно интересуют фрагменты труб, извлечённые шведскими военными из Балтийского моря.
Ранее прокуратура Швеции заявила, что планирует в ближайшие дни объявить о прекращении следствия по взрывам на «Северных потоках», в связи с невозможностью установить конкретных подозреваемых, сообщает сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru