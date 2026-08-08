ВЦИОМ: Рейтинг доверия к Путину за неделю поднялся до 72,3%.
Уровень доверия жителей России к президенту Владимиру Путину увеличился на 1,7 процентного пункта (п.п), достигнув отметки в 72,3%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), сообщают «Ведомости».
Показатель одобрения деятельности главы государства за отчетную неделю также прибавил 0,5 п.п., составив 65,9%, следует из опроса, который ВЦИОМ проводил в период с 27 июля по 2 августа.
Положительно работу председателя правительства Михаила Мишустина оценили 46% респондентов, что на 1,6 п.п. выше предыдущих значений, а деятельность всего кабмина одобрили 44,8% граждан (рост на 2,2 п.п.). Личный уровень доверия премьер-министру вырос до 55,7% (+1,7 п.п.).
Среди руководителей парламентских фракций свои позиции укрепили Сергей Миронов из «Справедливой России» (27,9%), лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (21,4%) и глава «Новых людей» Алексей Нечаев (12,3%). Между тем глава КПРФ Геннадий Зюганов немного сдал позиции за неделю, сохранив поддержку на уровне 31%.
В электоральных предпочтениях избирателей «Единая Россия» сохраняет лидерство с результатом 32,1%, несмотря на незначительное снижение показателей. Свои позиции смогли улучшить коммунисты (10,4%) и либерал-демократы (9,3%), в то время как «Новые люди» (8,6%) и справороссы (5,8%) продемонстрировали небольшую потерю голосов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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