ВЦИОМ: Рейтинг доверия к Путину за неделю поднялся до 72,3%.

Уровень доверия жителей России к президенту Владимиру Путину увеличился на 1,7 процентного пункта (п.п), достигнув отметки в 72,3%. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), сообщают «Ведомости».

Показатель одобрения деятельности главы государства за отчетную неделю также прибавил 0,5 п.п., составив 65,9%, следует из опроса, который ВЦИОМ проводил в период с 27 июля по 2 августа.

Положительно работу председателя правительства Михаила Мишустина оценили 46% респондентов, что на 1,6 п.п. выше предыдущих значений, а деятельность всего кабмина одобрили 44,8% граждан (рост на 2,2 п.п.). Личный уровень доверия премьер-министру вырос до 55,7% (+1,7 п.п.).