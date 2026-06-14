Венгрия согласилась начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
По словам венгерского премьера Петера Мадьяра, обсуждения начнутся уже 15 июня.
В Венгрии согласились начать переговоры о вступлении Киева в Евросоюз. Действующий венгерский премьер Петер Мадьяр связал это с готовностью Украины выполнить историческое соглашение о правах закарпатских венгров. При этом отмечается, что для присоединения Украины к ЕС ей необходимо будет в том числе решить миграционную проблему, а не только угодить венгерским нацменьшинствам.
ВЕНГРИЯ СОГЛАСНА
Венгрия согласилась на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр уточнил, что «открытие первого переговорного блока — это лишь первый шаг в долгом процессе», передает RT. Он привел в пример Черногорию, которая начала переговоры о вступлении в ЕС еще в 2012 году, но пока так и не смогла их завершить.
«Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение (о правах венгров Закарпатья – прим. НСН)... Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной 15 июня», - отметил Мадьяр в видеообращении, опубликованном в одной из соцсетей.
При этом ранее политик подчеркнул, что Венгрия не потерпит двойных стандартов при приеме Украины в Евросоюз. Он добавил, что Будапешт не согласится на ускоренное вступление Киева в объединение.
«Мы не видим необходимости в ускоренном присоединении Украины, тем более что речь идет о стране, которая, к сожалению, все еще находится в состоянии войны», - заметил новый венгерский премьер в интервью телекомпании ATV.
Мадьяр также говорил, что Венгрия не намерена поставлять вооружения и военную технику на Украину.
«Несмотря на то, что во время избирательной кампании он (Мадьяр – прим. НСН) стоял на позициях отличных от Орбана (экс-премьер Венгрии Виктор Орбан – прим. НСН) по отношению к киевскому режиму, он настолько же тверд и резок в вопросе и закарпатских венгров, и других позиций, например, связанных с поставкой оружия и выделения новых средств», - заметил в беседе с НСН член Общественной палаты РФ Александр Асафов.
ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ УКРАИНЕ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС?
До этого глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен тоже говорила, что все страны Европейского союза согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС, которые пройдут 15 июня. Она рассказала, что на первой межправительственной конференции откроют кластер «Основы», который охватывает главные принципы и ценности объединения, в том числе верховенство права и сильные демократические институты.
Украина подала заявку на членство в Евросоюз в феврале 2022 года, Молдавия сделала это месяцем позже. Для одобрения заявок потенциальных участников требуется единогласное одобрение всех 27 государств-членов объединения.
При этом венгерский журналист Габор Штир в разговоре с НСН говорил, что для вступления Украины в ЕС придется решить миграционную проблему, а не только угодить венгерским национальным меньшинствам.
«Интеграция Украины в ЕС намного шире, чем кажется, национальные меньшинства — это лишь один вопрос. Дело в том, что кажется, что сам ЕС уже не хочет быстрой интеграции Украины. Дело не только в позиции Венгрии, просто удобно сказать, что дело в этом. Для Брюсселя вопрос венгерского национального меньшинства — это маленький вопрос. Более глобальная проблема — это миграционный фактор. Евросоюз может надавить на Венгрию деньгами. Без получения денег у Венгрии будут большие проблемы, поэтому рычаг давления есть», - объяснил он.
Ранее политолог Александр Асафов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что Польша откажется от поддержки Украины, так как у Варшавы существует много исторических претензий к Киеву, при этом в Европе уже есть тренд на отказ от помощи Украине, хотя не все европейские страны пока готовы открыто это признать.
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