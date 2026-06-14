Венгрия согласилась начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

ВЕНГРИЯ СОГЛАСНА

Венгрия согласилась на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр уточнил, что «открытие первого переговорного блока — это лишь первый шаг в долгом процессе», передает RT. Он привел в пример Черногорию, которая начала переговоры о вступлении в ЕС еще в 2012 году, но пока так и не смогла их завершить.

«Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение (о правах венгров Закарпатья – прим. НСН)... Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной 15 июня», - отметил Мадьяр в видеообращении, опубликованном в одной из соцсетей.

При этом ранее политик подчеркнул, что Венгрия не потерпит двойных стандартов при приеме Украины в Евросоюз. Он добавил, что Будапешт не согласится на ускоренное вступление Киева в объединение.