«Может и неплохо»: Лавров заявил, что Евросоюз развалится при принятии Украины

По его мнению, Киев следует приглашать в объединение в случае, «если они хотят просто забыть про экономику».

«С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда не имела ничего против присоединения Украины к Евросоюзу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

