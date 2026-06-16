«Может и неплохо»: Лавров заявил, что Евросоюз развалится при принятии Украины
Если Украина вступит в Евросоюз, то он может «просто развалиться». Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его мнению, Киев следует приглашать в объединение в случае, «если они хотят просто забыть про экономику».
«С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может, и неплохо, чтобы туда Украина вступила», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва никогда не имела ничего против присоединения Украины к Евросоюзу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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