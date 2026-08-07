Альтернативный импорт автомобилей в Россию вырос почти на 60%

В июле объемы поставок новых легковых машин по неофициальным каналам продемонстрировали стремительный рост, прибавив 59%. За месяц в Россию ввезли 21,5 тысячи таких транспортных средств, сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Общий показатель импорта автомобилей не старше трех лет достиг 44,4 тысячи единиц, при этом на официальных дистрибьюторов пришлось порядка 23 тысяч машин, что на 55% больше аналогичного периода прошлого года.

Основными логистическими хабами для независимых продавцов выступают страны Азии. Прямые отгрузки из Китая заняли 46% в общей структуре альтернативных поставок. Через территорию Киргизии транзитом прошли 31% автомобилей. Также частные компании и граждане продолжили активно закупать технику японского и южнокорейского производства.

«Автостат»: Почти 70% российского автопарка составляют машины старше 10 лет

В списке самых востребованных брендов уверенное лидерство удерживают японские производители. Первое место заняла Mazda, на которую пришлось 15,1% от общего объема, а следом за ней с результатом 15% закрепилась Toyota. В пятерку лидеров также вошли Volkswagen (6,6%), Nissan (6,3%) и BMW (6,1%).

В «Автостате» уточнили, что под альтернативным импортом понимается суммарный объем машин, которые граждане РФ ввозят самостоятельно, а также партии, поставляемые по механизмам параллельного импорта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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