Альтернативный импорт автомобилей в Россию вырос почти на 60%

В июле объемы поставок новых легковых машин по неофициальным каналам продемонстрировали стремительный рост, прибавив 59%. За месяц в Россию ввезли 21,5 тысячи таких транспортных средств, сообщил глава агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Общий показатель импорта автомобилей не старше трех лет достиг 44,4 тысячи единиц, при этом на официальных дистрибьюторов пришлось порядка 23 тысяч машин, что на 55% больше аналогичного периода прошлого года.

Основными логистическими хабами для независимых продавцов выступают страны Азии. Прямые отгрузки из Китая заняли 46% в общей структуре альтернативных поставок. Через территорию Киргизии транзитом прошли 31% автомобилей. Также частные компании и граждане продолжили активно закупать технику японского и южнокорейского производства.