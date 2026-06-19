Президент Польши официально лишил Зеленского ордена Белого орла

Польский лидер подчеркнул, что данный шаг не направлен против украинского народа и не меняет стратегический курс политики безопасности Варшавы. По его словам, страна продолжит оказывать поддержку Киеву.

При этом Навроцкий напомнил, что для многих поляков аббревиатура УПА ассоциируется с преступлениями против граждан Польши в годы Второй мировой войны. Он отметил, что Варшава ранее неоднократно указывала Киеву на чувствительность этого вопроса.

В беседе с НСН член Общественной палаты РФ Александр Асафов подчеркнул, что Польша может отказаться от поддержки Украины, так как у Варшавы существует много исторических претензий к Киеву.

