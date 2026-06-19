Президент Польши официально лишил Зеленского ордена Белого орла

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение отозвать у украинского лидера Владимира Зеленского высшую государственную награду — орден Белого орла. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте администрации польского президента.

Поводом для лишения награды стало присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины наименования «Герои УПА» (Украинская повстанческая армия признана в России экстремистской организацией и запрещена). Навроцкий уточнил, что решение принято после консультаций с Капитулом ордена.

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Польский лидер подчеркнул, что данный шаг не направлен против украинского народа и не меняет стратегический курс политики безопасности Варшавы. По его словам, страна продолжит оказывать поддержку Киеву.

При этом Навроцкий напомнил, что для многих поляков аббревиатура УПА ассоциируется с преступлениями против граждан Польши в годы Второй мировой войны. Он отметил, что Варшава ранее неоднократно указывала Киеву на чувствительность этого вопроса.

В беседе с НСН член Общественной палаты РФ Александр Асафов подчеркнул, что Польша может отказаться от поддержки Украины, так как у Варшавы существует много исторических претензий к Киеву.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаВладимир ЗеленскийУкраинаПольша

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