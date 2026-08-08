Зеленский прибыл в Сербию на встречу с Вучичем с усиленной охраной

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сербию с заметно усиленной охраной, следует из кадров, опубликованных его пресс-службой. На видео встречи с принимающей стороной видны минимум четверо телохранителей в штатском, один из которых несет раскладной баллистический щит.

Подобное количество охраны не фиксировалось во время предыдущих визитов украинского лидера в США и Польшу, пишет РИА Новости.