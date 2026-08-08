Зеленский прибыл в Сербию на встречу с Вучичем с усиленной охраной

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Сербию с заметно усиленной охраной, следует из кадров, опубликованных его пресс-службой. На видео встречи с принимающей стороной видны минимум четверо телохранителей в штатском, один из которых несет раскладной баллистический щит.

Подобное количество охраны не фиксировалось во время предыдущих визитов украинского лидера в США и Польшу, пишет РИА Новости.

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Это первый официальный визит Зеленского в Сербию, где он планирует провести переговоры с президентом Александром Вучичем и премьер-министром Джуро Макутом. На повестке встречи стоят вопросы межгосударственных экономических отношений и безопасности.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что визит Зеленского не соответствует желанию сербских граждан и является результатом давления Брюсселя.

По словам Вулина, поездка Зеленского стала местью Евросоюза за отказ президента Сербии подписать антироссийскую декларацию на июльском саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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