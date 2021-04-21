Бедность, пенсии, Донбасс. Чего ждать от послания Путина парламенту

Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию – своеобразный маркер того, что происходит в стране. Главной темой, по мнению экспертов, может стать борьба с бедностью. Но также, вероятно, будут затронуты и другие актуальные для страны проблемы – от ситуации в Донбассе до проблем демографии и экологии.

Вчера на совещании с правительством и администрацией президента Путин сам назвал две темы обращения к парламенту - это социальные вопросы и проекты инфраструктурного развития. Ранее он заявлял, что намерен использовать в послании предложения по улучшению работы социальной сферы, и поручал оперативно определить дополнительную финансовую поддержку регионов в 2021 году, чтобы отразить эти данные в обращении к Федеральному собранию.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обращение этого года «постковидным». И дело здесь не только в особом формате мероприятия – из-за ограничительных мер до сих пор не названо точное количество гостей, а журналистов аккредитовано почти в два раза меньше, чем в предыдущем году (435 против 900). Скорее, стоит сказать, что борьба с последствиями пандемии станет одной из основных тем. Также, по словам Пескова, при подготовке к посланию учитывались предстоящие парламентские выборы и прошедшие протестные акции.



Как заявил глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев Telegram-каналу «Радиоточка НСН», главным вопросом будет борьба с бедностью. Эксперт не исключил, что в послании этого года может прозвучать предложение о пособиях в размере прожиточного минимума для бедных семей, даже если в этих семьях нет детей нужного возраста.