Бедность, пенсии, Донбасс. Чего ждать от послания Путина парламенту
В повестку обращения, скорее всего, войдут борьба с бедностью, индексация пенсий, необходимость вакцинации, политические протесты и ситуация в Донбассе.
Ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию – своеобразный маркер того, что происходит в стране. Главной темой, по мнению экспертов, может стать борьба с бедностью. Но также, вероятно, будут затронуты и другие актуальные для страны проблемы – от ситуации в Донбассе до проблем демографии и экологии.
Вчера на совещании с правительством и администрацией президента Путин сам назвал две темы обращения к парламенту - это социальные вопросы и проекты инфраструктурного развития. Ранее он заявлял, что намерен использовать в послании предложения по улучшению работы социальной сферы, и поручал оперативно определить дополнительную финансовую поддержку регионов в 2021 году, чтобы отразить эти данные в обращении к Федеральному собранию.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обращение этого года «постковидным». И дело здесь не только в особом формате мероприятия – из-за ограничительных мер до сих пор не названо точное количество гостей, а журналистов аккредитовано почти в два раза меньше, чем в предыдущем году (435 против 900). Скорее, стоит сказать, что борьба с последствиями пандемии станет одной из основных тем. Также, по словам Пескова, при подготовке к посланию учитывались предстоящие парламентские выборы и прошедшие протестные акции.
Как заявил глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев Telegram-каналу «Радиоточка НСН», главным вопросом будет борьба с бедностью. Эксперт не исключил, что в послании этого года может прозвучать предложение о пособиях в размере прожиточного минимума для бедных семей, даже если в этих семьях нет детей нужного возраста.
Не обойдется, по мнению Калачева, и без темы необходимости вакцинации. Особенно с учетом того, что президент сам сделал прививку. Наверняка, будут предложения, связанные с повышением эффективности и качества нашей медицины, считает эксперт.
Из других возможных вопросов, затронутых в обращении Федеральному собранию, политолог назвал проблемы экологии, тему социальных поправок, повышение эффективности и качества госуправления.
Также, по мнению Калачева, не обойдется и без традиционной повестки - проблем демографии, материнства и детства, особенно с учетом того, как сейчас идет убыль населения.
У пенсионеров свои ожидания. Так, многие надеются, что Путин объявит об индексации пенсий работающим пенсионерам. «Я не удивлюсь, если 21 апреля президент РФ произнесёт в своей речи: "Нельзя работающих пенсионеров обижать годами – надо индексировать им пенсии, и мы это сделаем с 19 сентября (единый день голосования 2021 года – ред. НСН)"», - рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков. По мнению эксперта, на индексацию требуются не такие уж большие деньги в масштабах государства. «Если поскрести по сусекам - можно найти», - считает Широков.
Между тем, интересно и то, что будет после собрания. На следующий день у Путина анонсирована встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который прибудет в Москву. По словам Пескова, разговор глав государств не будет связан с посланием и будет посвящен развитию сотрудничества между странами, сообщает РИА Новости.
А ещё через день после обращения президента к парламенту состоится заседание его верхней палаты. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уже заявила, что «грядущее послание сформирует новую систему координат и станет обращением нового времени». Она отметила, что некоторые пункты послания могут потребовать «быстрого начала реализации и корректировки планов работы законодателей». Именно поэтому 22 апреля соберется Совет Палаты, а на 23 число намечено заседание.
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский по-своему интерпретировал «экстренное» заседание Совета Федерации. Он напомнил, что у Совета Федерации только три оперативных полномочия. Это утверждение указа президента о введении военного положения, утверждение указа о введении чрезвычайного положения и решение вопроса об использовании российских войск за пределами Российской Федерации. Первое, по его мнению, маловероятно. Поэтому речь, скорее всего, идет о следующих двух пунктах.
Самое опасное, на его взгляд, если будет разрешено использование российских войск на территории других стран. Он напомнил, что В 2014 году Совет Федерации уже единогласно разрешал использовать российские войска на территории Украины. «Не для этого ли срочно собирают верхнюю палату?» - задавался вопросом депутат в авторском блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».
Предположение Вишневского в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что Россия должна защищать ДНР и ЛНР любыми средствами, включая военные, но не начинать войну, так как для Украины это станет приговором.
«Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику – это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства», - подчеркнул Зюганов.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев и глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев поспорили в эфире НСН о малоимущих перед посланием Путина.
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