Послание Путина откроет чартеры в Египет?

Полеты в Египет могут возобновиться после 10 мая. Авиакомпании и туроператоры уже ведут соответствующую подготовительную работу, - утверждает «Интерфакс» со ссылкой на источники в отрасли. Чартерные рейсы на египетские курорты были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета с российскими туристами. ФСБ признала авиакатастрофу терактом. С тех пор неоднократно появлялась информация о скором возобновлении чартеров, но всякий раз беспочвенная. Вместе с тем, технических препятствий к возобновлению рейсов из России в Египет не осталось: аэропорты египетских курортов Шарм-Эль-Шейха и Хургады готовы принять российских туристов, - заверяют источники агентства в авиационных кругах.

В этом году на майские праздники россияне остались практически без возможности отдохнуть на популярных зарубежных курортах. 12 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом решил запретить полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Без уже оплаченного отдыха остались более полумиллиона россиян. В сложившихся условиях стали стремительно расти цены на отечественных курортах. Более того, появились сообщения о том, что некоторые отели стали расторгать договоры раннего бронирования с тем, чтобы перепродать номера по актуальным, более высоким ценам.

В случае открытия чартерного сообщения с Египтом на этом направлении готовы возобновить работу семь федеральных туроператоров, которые традиционно занимали существенную долю на египетском рынке. Они будут способны открыть чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из 20 с лишним городов России. По оценкам Ассоциации туроператоров России, в случае полноценного запуска чартерных полетов туроператоры готовы отправлять на курорты Египта свыше четверти миллиона туристов в месяц, а с учетом наличия в этом году свободных провозных емкостей объемы могут быть и больше, - полагает АТОР.

А на этот раз с Египтом, похоже, все серьезно: о скором возобновлении чартерного авиасообщения с египетскими курортами заявил и замминистра иностранных дел России Михаил Богданов:

«Все идёт по плану. В ближайшее время объявят, на другом уровне будет (объявлено). Думаю, что все практически предрешено», - заявил дипломат.

По его словам, предварительная договоренность по этому вопросу была достигнута в ходе визита в Египет главы российского МИДа Сергея Лаврова. Сообщения о скором открытии чартеров подтвердили и в посольстве Египта в Москве.

Не исключено, что об открытии полноценного авиасообщения с Египтом в Послании Федеральному Собранию объявит президент России Владимир Путин.

