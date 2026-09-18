Путин: Не менее 75 аэропортов модернизируют в России до 2030 года
До 2030 года в России должны быть модернизированы не менее 75 аэропортов. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе презентации новых объектов гражданской авиации, которая прошла в режиме видеоконференции, глава государства отметил, что «это свыше трети всей аэропортовой сети» страны.
Также он напомнил, что с 2021 года в России ввели в строй 20 взлётно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов, в том числе новые аэровокзалы.
«Эта работа ведется как за счет государства, так и возможностей бизнеса», - заключил президент.
Ранее Минтрансе рассказали, что намечены строительство и реконструкция комплексов в Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде, Краснодаре и Ярославле, на Севере и Дальнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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