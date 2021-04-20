Депутат: Совфед 23 апреля может санкционировать ввод войск в Донбасс

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский объяснил «экстренное» заседание Совета Федерации, назначенное на 23 апреля, которое пройдет всего через два дня после послания президента России Владимира Путина парламенту.

Как написал политик в своем блоге, у Совета Федерации только три оперативных полномочия. Это утверждение указа президента о введении военного положения, утверждение указа о введении чрезвычайного положения и решение вопроса об использовании российских войск за пределами Российской Федерации. Первое, по его мнению, маловероятно. Поэтому речь, скорее всего, идет о первых двух пунктах.

Вишневский заявил, что в России не исключено введение чрезвычайного положения со ссылкой на «массовые беспорядки» или «угрозы конституционному строю». Но самое опасное, по его словам, если будет разрешено использование российских войск на территории других стран. Он напомнил, что В 2014 году Совет Федерации уже единогласно разрешал использовать российские войска на территории Украины.

«Не для этого ли срочно собирают верхнюю палату?» - спрашивает депутат в авторском блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы».

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» потребовал от российских властей признать ДНР и ЛНР.

