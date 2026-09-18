В открытых зарубежных датасетах для обучения нейросетей оказались сотни песен российских исполнителей, выяснила Национальная федерация музыкальной индустрии. Среди лидеров: творчество Басты, Feduk, Сергея Лазарева, Димы Билана и группы «Звери» и других исполнителей. При этом отмечается, что правообладателям не поступают обращения о лицензировании их контента для обучения ИИ ни от зарубежных, ни от российских разработчиков нейросетей. Гринь подчеркнула, что пострадать от такой ситуации могут как начинающие музыканты, так и известные, однако у последних больше возможностей отстоять свои права.

«Молодые артисты находятся в более уязвимом положении, потому что у них меньше переговорной силы, юридических ресурсов, узнаваемости и возможностей обнаружить незаконное использование. Их вокал или песни могут попасть в наборы данных незаметно, а затем использоваться для генерации музыки, которая будет конкурировать с их собственной карьерой. Однако лицензирование для молодых исполнителей может стать дополнительным источником дохода и способом заявить о себе, если договор предусматривает прозрачную выплату, указание имени, запрет на имитацию личности и возможность отозвать согласие на отдельные виды использования. А для известных артистов риск тоже существует, но у них больше возможностей установить цену, ограничить сферу применения голоса и добиться удаления спорного контента», — подчеркнула юрист.

Собеседница НСН подчеркнула, что преимущество должно быть не у звездного или начинающего артиста, а у правообладателя, который должен получить понятный договор и иметь возможность проверить его исполнение.