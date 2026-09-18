Творчество российских звезд используют для обучения ИИ без согласия и выплат
Если песня появляется в базах для обучения ИИ, у правообладателя должен быть понятный договор и возможность проверить его исполнение, заявила НСН Елена Гринь.
От использования песен для обучения нейросетей без согласия не застрахованы артисты любого уровня, однако у начинающих музыкантов меньше ресурсов для защиты своих интересов, хотя при прозрачном лицензировании это дает возможность заявить о себе и получить выплаты за генерации на основе их контента, рассказала НСН доктор юридических наук, профессор Елена Гринь.
В открытых зарубежных датасетах для обучения нейросетей оказались сотни песен российских исполнителей, выяснила Национальная федерация музыкальной индустрии. Среди лидеров: творчество Басты, Feduk, Сергея Лазарева, Димы Билана и группы «Звери» и других исполнителей. При этом отмечается, что правообладателям не поступают обращения о лицензировании их контента для обучения ИИ ни от зарубежных, ни от российских разработчиков нейросетей. Гринь подчеркнула, что пострадать от такой ситуации могут как начинающие музыканты, так и известные, однако у последних больше возможностей отстоять свои права.
«Молодые артисты находятся в более уязвимом положении, потому что у них меньше переговорной силы, юридических ресурсов, узнаваемости и возможностей обнаружить незаконное использование. Их вокал или песни могут попасть в наборы данных незаметно, а затем использоваться для генерации музыки, которая будет конкурировать с их собственной карьерой. Однако лицензирование для молодых исполнителей может стать дополнительным источником дохода и способом заявить о себе, если договор предусматривает прозрачную выплату, указание имени, запрет на имитацию личности и возможность отозвать согласие на отдельные виды использования. А для известных артистов риск тоже существует, но у них больше возможностей установить цену, ограничить сферу применения голоса и добиться удаления спорного контента», — подчеркнула юрист.
Собеседница НСН подчеркнула, что преимущество должно быть не у звездного или начинающего артиста, а у правообладателя, который должен получить понятный договор и иметь возможность проверить его исполнение.
Она добавила, что особого подхода требует также вопрос формирования потенциальных выплат за лицензирование ИИ-моделей.
«Потенциальные выплаты зависят от того, что именно лицензируется. За право один раз использовать трек для обучения можно установить фиксированную плату, но такая схема плохо отражает реальную ценность каталога, если модель затем обслуживает миллионы пользователей. Более реальным выглядит сочетание минимальной гарантированной выплаты и роялти, рассчитываемого от выручки сервиса, числа коммерческих генераций, объема подписчиков или использования конкретного голоса и каталога. Универсальной суммы для одного трека нет. Неизвестная песня при массовом безлимитном использовании может принести символическую выплату, если договор заключен невыгодно, а востребованный голос или крупный каталог способны стать самостоятельным лицензионным активом. Поэтому ключевым является не только размер первоначального платежа, но и отсутствие бессрочной передачи всех прав за одну фиксированную сумму. А также наличие минимальной гарантии, регулярной отчетности, аудита и повышенной ставки за коммерческое использование», — пояснила Гринь.
Ранее Игорь Сандлер в пресс-центре НСН сообщил, что искусственный интеллект может помогать артистам в работе и его необходимо внедрять в творческий процесс, однака для получения качественного продукта у деятеля должен быть большой опыт.
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