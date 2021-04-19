Бедные или нищие? Дерипаска оказался ближе к народу, чем Росстат
Экономист Михаил Делягин в интервью "Радиоточке НСН" рассказал, почему статистика миллиардера о количестве бедных в стране ближе к реальности, чем у профильного ведомства.
Глава Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскритиковал данные Росстата о числе бедных в стране и признал, что статистика миллиардера Олега Дерипаски ближе к реальному положению дел, но тоже искажена.
Ранее Росстат сообщил, что в России живет 17,8 миллиона человек с доходами ниже прожиточного минимума. Дерипаска не согласился с этим и заявил, что таких граждан в стране в несколько раз больше - порядка 80 миллионов.
«Росстат и Дерипаска не сошлись в понятиях, они просто используют разные термины. Когда Росстат говорит о бедности, он имеет в виду лютую кромешную нищету. Он имеет в виду людей, у которых нет денег на покупку еды, у которых доход ниже прожиточного минимума, которые медленно умирают. Сокращение численности этой категории вполне объяснимо, потому что если у вас нет денег на еду и вы медленно умираете, то вы умираете, в конце концов. И это, так сказать, является выдающимся достижением нашего государства, потому что 30 тысяч умерло или какая там у нас сверхсмертность? А все этим гордятся дружно», - отметил экономист.
По словам Делягина, в отличие от Росстата, Дерипаска посчитал число бедных, а не нищих россиян.
«Бедный человек в социологическом смысле – это человек, которому не хватает денег на покупку простой бытовой техники, у нас таких от 70 до 80 процентов всегда, а сейчас, я думаю, уже и отчетливо больше 80 процентов в связи с коронабесием. Так что в этом отношении оценка, которую дает Дерипаска, представляется заниженной», - объяснил собеседник НСН.
При этом он также поддержал попытки миллиардера вступить в прямое противостояние с действующей властью.
«Он же не участвовал в людоедской приватизации, не участвовал в залоговых аукционах, не участвовал напрямую в распиле бюджета, так что заслуга его в таком количестве бедняков есть, как у всех, кто выжил в 90-е годы, но некритичная – в отличие от остальных он по крайне мере против этих последствий. Он бы хотел, чтобы 90-е годы закончились в нашей стране», - заключил Делягин.
Ранее глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин может объявить о введении базового безусловного дохода для бедных.
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