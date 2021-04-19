Бедные или нищие? Дерипаска оказался ближе к народу, чем Росстат

«Росстат и Дерипаска не сошлись в понятиях, они просто используют разные термины. Когда Росстат говорит о бедности, он имеет в виду лютую кромешную нищету. Он имеет в виду людей, у которых нет денег на покупку еды, у которых доход ниже прожиточного минимума, которые медленно умирают. Сокращение численности этой категории вполне объяснимо, потому что если у вас нет денег на еду и вы медленно умираете, то вы умираете, в конце концов. И это, так сказать, является выдающимся достижением нашего государства, потому что 30 тысяч умерло или какая там у нас сверхсмертность? А все этим гордятся дружно», - отметил экономист.

По словам Делягина, в отличие от Росстата, Дерипаска посчитал число бедных, а не нищих россиян.



«Бедный человек в социологическом смысле – это человек, которому не хватает денег на покупку простой бытовой техники, у нас таких от 70 до 80 процентов всегда, а сейчас, я думаю, уже и отчетливо больше 80 процентов в связи с коронабесием. Так что в этом отношении оценка, которую дает Дерипаска, представляется заниженной», - объяснил собеседник НСН.

При этом он также поддержал попытки миллиардера вступить в прямое противостояние с действующей властью.