В Санкт-Петербурге закрыли генконсульство Германии

«Датой прекращения работы является 18 сентября», - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне со здания на Фурштатской улице сняли государственные флаги ФРГ и Евросоюза, а также гербы. В настоящее время оно полностью освобождено.

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что закрытие генконсульства Германии в Санкт-Петербурге было принято в ответ на закрытие генконсульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

