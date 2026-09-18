В Санкт-Петербурге закрыли генконсульство Германии
Генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге прекратило свою работу. Об этом со ссылкой на представительство МИД РФ в Северной столице сообщает РИА Новости.
«Датой прекращения работы является 18 сентября», - говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне со здания на Фурштатской улице сняли государственные флаги ФРГ и Евросоюза, а также гербы. В настоящее время оно полностью освобождено.
Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что закрытие генконсульства Германии в Санкт-Петербурге было принято в ответ на закрытие генконсульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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