Он остается? Россиян успокоили после сообщений о национализации «Ашана»
Компания меняет управление, но для покупателей ничего не изменится, заявил НСН Денис Французов.
Новый менеджмент обеспечит нормальную работу бизнеса, но не собирается менять ассортимент или цены, рассказал НСН вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Денис Французов.
Президент РФ Владимир Путин передал российскую структуру французской корпорации Auchan во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это решение вызвано тем, что компания представляет недружественную страну, которая активно вовлечена в боевые действия. Французов оценил перемены.
«Российский бизнес Auchan не продается и не национализируется. Меняется управление компанией. Теперь оно будет за “Л.Е.В. Менеджмент”. Первоочередная задача — принять управление и обеспечить нормальную работу бизнеса. Ребрендинг Auchan сейчас вовсе не предопределен. Сам указ не требует менять название сети. Не следует из него и обязательное изменение ассортимента или цен. Для покупателей на первом этапе, скорее всего, вообще ничего заметного не произойдет. Магазины продолжат работать», — отметил он.
Ранее экономист и инвестиционный консультант Евгений Коган объяснил НСН, какие иностранные компании не смогут вернуться в Россию.
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