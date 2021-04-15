Арифметика бедности. В России спорят о малоимущих перед посланием Путина
Росстат заявил о менее 10% бедных в стране, в Госдуме говорят о 40%.
В России снизилось количество граждан с доходами меньшепрожиточного минимума в конце 2020 года и составило 9,2% от всего населения с учётом сезонности. В целом в 2020 году доля белных составила 12,1% - это минимум с 2014 года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата), опубликованных на сайте ведомства.
Президент России Владимир Путин утверждает, что уровень бедности в стране в 2020 году составлял 13,5%, а через десять лет благодаря стараниям властей он упадет до 6,5%. Год назад глава государства отмечал, что 70% россиян уже можно отнести к среднему классу. Такую оценку ему позволила дать методика Всемирного банка, согласно которой в России для причисления к среднему классу достаточно получать порядка 17 тысяч рублей.
Тем временем, еще месяц назад в Госдуме заявили о бедности в России на уровне 40%. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев назвал звучащие на официальном уровне показатели бедности в стране заниженными как минимум в два раза. По его мнению, бедность достигла уже крайних размеров.
Источники своей информации депутат не назвал, но отметил, что считает более верной оценку бедности по так называемой методике лишений. Она основана на анализе удовлетворения основных потребностей с помощью опроса экспертов или же самих граждан. В перечне присутствуют такие вопросы, как возможность покупать мясные или рыбные блюда два или более раз в неделю или достаточность средств, чтобы сделать ремонт в квартире при необходимости. Привычная статистика, подчеркнул он, утверждает, что бедных в России около 20%.
Накануне на встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме Кудрин заявил, что снижения бедности в два раза можно добиться в ближайшие годы. По его словам, это «финансово емкая история», то есть требует больших трат, называть детали Кудрин не стал, объяснив, что меры являются «социально чувствительными». Кудрин добавил, что предложения Счетной палаты сейчас находятся на рассмотрении правительства.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев рассказал НСН о плане по борьбе с бедностью, который разработала Счетная палата, но засекретила для всех, кроме правительства. По словам бывшего министра, Алексей Кудрин мог предложить правительству сократить расходы на силовиков.
«Думаю, Кудрин предлагает сократить расходы на силовые ведомства, которые в последние годы были приоритетом, и направить эти деньги на поддержку пострадавшего бизнеса и наиболее уязвимых частей населения», — сказал Нечаев, отметив, что содержание силовиков составляет значимую часть бюджета.
Нечаев уточнил, что если добавлять к силовикам еще и расходы на госуправление, тогда это будет до 20% всего бюджета.
«Я имею ввиду Минобороны, правоохранительные органы, Росгвардию, которая в последние время была абсолютным приоритетом. Они все время закупают все новые и новые изделия для себя. Такое ощущение, что страна готовится как минимум к защите от революции. Достаточно резко в последние годы выросли расходы на судейскую сферу, безопасность, правоохранительную деятельность, контрразведывательную и тому подобное. К этому можно добавить постоянно растущие доходы на госуправление», — отметил экс-министр.
Он также обратил внимание, что в ближайший месяц Минфин направит на покупку валюты в рамках так называемого бюджетного правила почти 186 млрд рублей.
«Это ослабит рубль и даст дополнительный импульс инфляции. Это бюджетное правило можно было бы сейчас поменять и направить деньги на борьбу с бедностью, а не складывать в кубышку на черный день, потому что, с моей точки зрения, черный день уже наступил», — заявил Нечаев, добавив, что применить такие подходы сейчас «абсолютно необходимо».
Как ожидается, главной темой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию на следующей неделе станет именно борьба с бедностью. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его мнению, президент может объявить о введении базового безусловного дохода для бедных.
«В нашей ковидной действительности, наверное, главной темой будет борьба с бедностью. Здесь возникает вопрос ограниченных возможностей российского бюджета. Напомню, что послание прошлого года было не только про Конституцию. Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в тех семьях, доходы которых не дотягивают до прожиточного минимума. С 2020 года число людей, потерявших доходы, возросло. Я бы не исключал, что может прозвучать предложение о пособиях в размере прожиточного минимума для бедных семей, даже если в этих семьях нет детей нужного возраста. По сути это базовый безусловный доход для бедных или полноценное социальное пособие, так как в стране есть серьезные проблемы с тем, что многие люди просто еле сводят концы с концами», — сказал политолог, добавив, что также должна звучать тема трудовой занятости.
Ранее депутат от КПРФ Валерий Рашкин заявил, что в стране готовится новое повышение пенсионного возраста в связи с тем, что бюджет Пенсионного фонда по-прежнему дефицитен. За эти слова его раскритиковали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.
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