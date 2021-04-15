Арифметика бедности. В России спорят о малоимущих перед посланием Путина

В России снизилось количество граждан с доходами меньшепрожиточного минимума в конце 2020 года и составило 9,2% от всего населения с учётом сезонности. В целом в 2020 году доля белных составила 12,1% - это минимум с 2014 года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата), опубликованных на сайте ведомства.

Президент России Владимир Путин утверждает, что уровень бедности в стране в 2020 году составлял 13,5%, а через десять лет благодаря стараниям властей он упадет до 6,5%. Год назад глава государства отмечал, что 70% россиян уже можно отнести к среднему классу. Такую оценку ему позволила дать методика Всемирного банка, согласно которой в России для причисления к среднему классу достаточно получать порядка 17 тысяч рублей.

Тем временем, еще месяц назад в Госдуме заявили о бедности в России на уровне 40%. Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев назвал звучащие на официальном уровне показатели бедности в стране заниженными как минимум в два раза. По его мнению, бедность достигла уже крайних размеров.