Роналду вызвали в сборную Португалии на матчи Лиги наци

Тренерский штаб сборной Португалии по футболу вызвал Криштиану Роналду на матчи Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает RT.

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Таким образом, 41-летний форвард продолжит выступать за национальную сборную на фоне слухов о завершении карьеры по окончании сезона.

Сборная Португалии сыграет с Уэльсом, Норвегией, Данией и Норвегией. Матчи пройдут 24 и 27 сентября, а также 1 и 4 октября, соответственно.

Ранее Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: IMAGO / ТАСС
ТЕГИ:ФутболЛига НацийПортугалияКриштиану Роналду

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