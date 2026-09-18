Роналду вызвали в сборную Португалии на матчи Лиги наци
18 сентября 202617:45
Алексей Филимонов
Тренерский штаб сборной Португалии по футболу вызвал Криштиану Роналду на матчи Лиги наций УЕФА. Об этом сообщает RT.
Таким образом, 41-летний форвард продолжит выступать за национальную сборную на фоне слухов о завершении карьеры по окончании сезона.
Сборная Португалии сыграет с Уэльсом, Норвегией, Данией и Норвегией. Матчи пройдут 24 и 27 сентября, а также 1 и 4 октября, соответственно.
Ранее Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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