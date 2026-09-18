Минюст признал кинорежиссера Андрея Звягинцева иноагентом

Кинорежиссёр Андрей Звягинцев был признан в России иноагентом. Об этом со ссылкой на Минюст РФ сообщает RT.

Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра иноагентов

В ведомстве указали, что ЗВягинцев принимал участие в создании материалов других иноагентов и нежелательных в России организаций, распространял фейки о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

Также иноагентами были признаны журналист Михаил Шевелев, активист Ержан Тургумбай, блогер Павел Иванов и проект «Анархист-35».

Режиссера внесли в базу экстремистского и запрещенного в РФ украинского сайта «Миротворец», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минюст РФИноагентыКинорежиссёрАндрей Звягинцев

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