Минюст признал кинорежиссера Андрея Звягинцева иноагентом
Кинорежиссёр Андрей Звягинцев был признан в России иноагентом. Об этом со ссылкой на Минюст РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что ЗВягинцев принимал участие в создании материалов других иноагентов и нежелательных в России организаций, распространял фейки о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.
Также иноагентами были признаны журналист Михаил Шевелев, активист Ержан Тургумбай, блогер Павел Иванов и проект «Анархист-35».
Режиссера внесли в базу экстремистского и запрещенного в РФ украинского сайта «Миротворец», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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