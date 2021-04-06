Прививка от бедности. Послание Путина сулит новые выплаты россиянам
Глава «Политической экспертной группы» обрисовал НСН главные темы послания президента Федеральному собранию, которое состоится 21 апреля.
Главной темой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию станет борьба с бедностью. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его мнению, президент может объявить о введении базового безусловного дохода для бедных.
«В нашей ковидной действительности, наверное, главной темой будет борьба с бедностью. Здесь возникает вопрос ограниченных возможностей российского бюджета. Напомню, что послание прошлого года было не только про Конституцию. Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в тех семьях, доходы которых не дотягивают до прожиточного минимума. С 2020 года число людей, потерявших доходы, возросло. Я бы не исключал, что может прозвучать предложение о пособиях в размере прожиточного минимума для бедных семей, даже если в этих семьях нет детей нужного возраста. По сути это базовый безусловный доход для бедных или полноценное социальное пособие, так как в стране есть серьезные проблемы с тем, что многие люди просто еле сводят концы с концами», — сказал политолог, добавив, что также должна звучать тема трудовой занятости.
Не обойдется новое выступление Путина и без традиционных тем, которые кочуют из послания в послание.
«Например, у нас президент очень неравнодушен к проблеме демографии, материнства и детства, особенно с учетом того, как сейчас идет убыль населения», — отметил Калачев, связав эту тему в целом со здоровьем граждан и вакцинацией от коронавируса.
«Не обойдется без темы активизации прививочной кампании — не случайно президент сделал прививку. Пока у нас не больше 3% населения вакцинированы. Это при том, что мы впереди всех в вопросе создания вакцин. Наверняка, будут предложения, связанные с повышением эффективности и качества нашей медицины. Если в актуальной повестке здравоохранение находится в первой тройке, президент не может обойти его вниманием», — полагает собеседник НСН.
Также президент может остановиться на теме экологии в связи с тем, что на следующий день после послания, 22 апреля, весь мир отмечает День Земли, состоится виртуальный климатический саммит мировых лидеров. Кроме того, может быть продолжена тема новой Конституции — той ее части, которая касается социальных поправок.
«Президент еще раз вернется к теме измененной Конституции и тех перспектив, которые открываются в связи с внесенными изменениями. Политические поправки у нас уже работали, а вот развитие темы социальные поправок еще необходимо», — подчеркнул Калачев.
Речь также будет идти о повышении эффективности и качества госуправления, считает глава «Политической экспертной группы». А тему защиты суверенитета президент свяжет с предстоящими в сентябре парламентскими выборами.
«Обязательно президент что-нибудь скажет о защите российского суверенитета как независимости России от любых внешних влияний. Это тоже его конек. В данном случае тема суверенитета будет связана с предстоящими выборами. Президент должен призвать, чтобы выборы были конкурентными, открытыми, легитимными», — отметил Калачев.
По его словам, президент также должен будет нарисовать Федеральному собранию и гражданам образ будущего России, раскрыть новые драйверы развития. Цель — прививка социального оптимизма.
«Намедни Матвиенко (спикер Совета Федерации — НСН) сказала, что это будет послание, формулирующее новую систему координат, послание нового времени. Чего ждут от президента, и инструментом для чего служит послание? Это экспансия социального оптимизма. Поэтому речь должна идти про образ будущего России. Это означает, что будут не только текущие задачи, но и прямые поручения для их реализации, а также обрисованы перспективы. Узнаем, какие новые драйверы роста видит президент. Прививка социального оптимизма должна быть. Значит, президент обязательно расскажет о каких-то наших успехах, которые, может быть, еще не акцентированы», — заявил политолог, отметив, что сенсаций от послания в этом году ждать не стоит.
«Лучше бы обошлось без сенсаций. "Я устал, я ухожу" мы вряд ли будем ждать от этого послания. Думаю, не в этот раз», — сказал собеседник.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию должен обозначить позицию относительно статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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