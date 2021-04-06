Прививка от бедности. Послание Путина сулит новые выплаты россиянам

Главной темой послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию станет борьба с бедностью. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. По его мнению, президент может объявить о введении базового безусловного дохода для бедных.

«В нашей ковидной действительности, наверное, главной темой будет борьба с бедностью. Здесь возникает вопрос ограниченных возможностей российского бюджета. Напомню, что послание прошлого года было не только про Конституцию. Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в тех семьях, доходы которых не дотягивают до прожиточного минимума. С 2020 года число людей, потерявших доходы, возросло. Я бы не исключал, что может прозвучать предложение о пособиях в размере прожиточного минимума для бедных семей, даже если в этих семьях нет детей нужного возраста. По сути это базовый безусловный доход для бедных или полноценное социальное пособие, так как в стране есть серьезные проблемы с тем, что многие люди просто еле сводят концы с концами», — сказал политолог, добавив, что также должна звучать тема трудовой занятости.

Не обойдется новое выступление Путина и без традиционных тем, которые кочуют из послания в послание.

«Например, у нас президент очень неравнодушен к проблеме демографии, материнства и детства, особенно с учетом того, как сейчас идет убыль населения», — отметил Калачев, связав эту тему в целом со здоровьем граждан и вакцинацией от коронавируса.

«Не обойдется без темы активизации прививочной кампании — не случайно президент сделал прививку. Пока у нас не больше 3% населения вакцинированы. Это при том, что мы впереди всех в вопросе создания вакцин. Наверняка, будут предложения, связанные с повышением эффективности и качества нашей медицины. Если в актуальной повестке здравоохранение находится в первой тройке, президент не может обойти его вниманием», — полагает собеседник НСН.

Также президент может остановиться на теме экологии в связи с тем, что на следующий день после послания, 22 апреля, весь мир отмечает День Земли, состоится виртуальный климатический саммит мировых лидеров. Кроме того, может быть продолжена тема новой Конституции — той ее части, которая касается социальных поправок.

«Президент еще раз вернется к теме измененной Конституции и тех перспектив, которые открываются в связи с внесенными изменениями. Политические поправки у нас уже работали, а вот развитие темы социальные поправок еще необходимо», — подчеркнул Калачев.