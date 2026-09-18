Новый закон об искусственном интеллекте в России не дает правовой определенности по части защиты авторских прав музыкантов, на творчестве которых обучаются нейросети, однако эту проблему нужно решать не запретами на использование песен для этих целей, а многоуровневым лицензированием, объяснила НСН доктор юридических наук, профессор Елена Гринь.

В открытых зарубежных базах для обучения нейросетей нашлись сотни песен российских исполнителей, выяснила Национальная федерация музыкальной индустрии. Чаще всего там встречаются песни Басты, Feduk, Сергея Лазарева, Димы Билана и группы «Звери». Точных данных, что эти треки использовались для обучения ИИ, нет, однако к российским правообладателям никто не обращался.