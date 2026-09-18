Путин заявил, что Россия является лидером мирового рынка вооружений

На церемонии вручения госнаград в преддверии Дня оружейника он отметил, что Россия производит уникальные вооружения, которые совершенно заслуженно считаются одними из самых надёжных в мире.

По его словам, несмотря на это, оборонно-промышленный комлекс (ОПК) РФ должен постоянно двигатся вперёд - этого требуют современные вызовы.

«Важно развивать все позитивные тенденции в ОПК, обеспечить его устойчивую работу, создавать новые заделы, укреплять технологический, производственный суверенитет России»,- заключил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия является одной из немногих стран, самостоятельно выпускающих сырьё для вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».