Путин заявил, что Россия является лидером мирового рынка вооружений
Россия уверенно входит в число лидеров мирового рынка вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На церемонии вручения госнаград в преддверии Дня оружейника он отметил, что Россия производит уникальные вооружения, которые совершенно заслуженно считаются одними из самых надёжных в мире.
По его словам, несмотря на это, оборонно-промышленный комлекс (ОПК) РФ должен постоянно двигатся вперёд - этого требуют современные вызовы.
«Важно развивать все позитивные тенденции в ОПК, обеспечить его устойчивую работу, создавать новые заделы, укреплять технологический, производственный суверенитет России»,- заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия является одной из немногих стран, самостоятельно выпускающих сырьё для вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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