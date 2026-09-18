Мигрантов из Кении нужно готовить к условиям работы в России еще на родине, заявила НСН член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

Россия может расширить организованный набор работников из Кении. Москва и Найроби обсуждают увеличение квот и готовят отдельное соглашение о трудовой миграции, сообщила пресс-служба российского посольства в Кении.

«Набор должен быть по профессиональным качествам. Если с нашими соседями из среднеазиатских республик у нас были какие-то сложившиеся представления о строительстве, то все, что на африканском континенте, — для нас “терра инкогнита”. Нужно понимать, что мы не просто завозим людей, — у них должны быть какие-то навыки, которые необходимы нашей экономике, причем понимать это важно еще до того, как они приедут в Россию. Поэтому эта схема, когда организованный набор проходит на территории выезда трудовых мигрантов, когда они проходят некое тестирование, должна быть усилена, если мы имеем дело с Африкой. Там совершенно другие условия, в том числе иные культурные особенности, вместе с тем у африканского континента большие трудовые ресурсы. В их строительной культуре все проще — там нет морозов, им не нужны крепкие дома, которые мы вынуждены строить в наших условиях», — сказала Лянге.

Собеседница НСН добавила, что необходимо учитывать и эпидемиологическую обстановку.

«Кенийцев можно задействовать в сельском хозяйстве, но я бы не сказала, что на юге России сильный недостаток трудовых ресурсов. Как правило, из северных регионов все едут на юг. По строительству у нас проблемы в дальневосточных регионах, вообще проблемы с трудовыми ресурсами у нас как раз в сложных климатических зонах. Но нужно учитывать, куда и кого мы везем, чтобы никто не замерз и не заболел. Эпидемиологическая обстановка — это отдельная история. Даже на территории постсоветского пространства она была выровнена за счет медицинского контроля в СССР. А здесь мы будем иметь дело с совершенно другой эпидемиологической обстановкой, связанной с, возможно, не очень знакомыми для нас болезнями, но типичными и спокойно воспринимаемыми на африканском континенте. Здесь много подводных камней, но, может быть, очень осторожно все же следует заходить в эту тему, прощупывая все риски», — отметила она.

Лянге также указала на то, что все континеты будут пытаться налаживать партнерские отношения с Африкой.

«Волна геополитической дружбы с Африкой неминуема для всех континентов. Это самый динамично развивающийся континент с большим количеством людей и хорошей демографией. Здесь вопрос только к нам, будем ли мы использовать эти процессы себе во благо или создавать себе лишние проблемы. Нужно учитывать чужой опыт и понимать, что, в отличие от представителей бывших советских республик, это совершенно другие люди, со своей культурой и менталитетом. Моменты недопонимания будут достаточно серьезными. Нужен будет некий адаптивный курс, чтобы они понимали правила жизни в России. Это подразумевает огромную работу и большие затраты. Приоритет в трудоустройстве абсолютно точно должен быть у граждан России, а дальше мы должны смотреть, кого нам не хватает», — подчеркнула собеседница НСН.

Ранее сообщалось, что за десять дней около 100 тыс. трудовых мигрантов уехали из России в родной Узбекистан.