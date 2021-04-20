«Все средства хороши». Зюганов допустил введение российских войск в Донбасс
Лидер КПРФ заявил НСН, что Россия должна защищать ДНР и ЛНР любыми средствами, включая военные, но не начинать войну, так как для Украины это станет приговором.
Руководство России должно официально заявить о том, что будет защищать своих соотечественников в Донбассе всеми средствами, включая военные, сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республику – это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства», - подчеркнул Зюганов.
Так он прокомментировал предположение депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского, что на экстренном заседания Совета Федерации 23 апреля может быть санкционирован ввод российских войск в Донбасс.
В то же время он назвал сумасшедшими тех, кто собирается развернуть войну на Донбассе.
«Это сумасшедшие люди. Украина не в состоянии вести современную войну, ей нечем ее вести. Армия на Украине сейчас хуже в 10 раз, чем в 1990-е годы. Все их установки могут быть расстреляны без захода на территорию Украины. Те, кто собираются отдавать такие приказы, не просто преступники, они убийцы самые настоящие», - сказал Зюганов.
При этом по его мнению, Россия показала, в том числе и в Сирии, что может вести современную войну.
Экстренное заседание Совета Федерации назначено на 23 апреля. Оно пройдет всего через два дня после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Как уточнил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, у Совфеда только три оперативных полномочия: это утверждение указа президента о введении военного положения, утверждение указа о введении чрезвычайного положения и решение вопроса об использовании российских войск за пределами России. Первое, по его мнению, маловероятно. Поэтому речь, скорее всего, идет об оставшихся двух пунктах. Самое опасное, по его словам, если будет разрешено использование российских войск на территории других стран.
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