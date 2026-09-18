Путин: Россия в разы нарастила производство беспилотников
Производство беспилотников в России выросло в разы, по некоторым классам БПЛА - в десятки раз. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе церемонии вручения госнаград в преддверии Дня оружейника он указал, что беспилотники бесперебойно поступают в войска.
Также глава государства отметил, что выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет, с начала специальной военной операции авросло в 22 раза.
Ранее Путин заявил, что Россия уверенно входит в число лидеров мирового рынка вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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