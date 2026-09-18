Путин: Россия в разы нарастила производство беспилотников

Производство беспилотников в России выросло в разы, по некоторым классам БПЛА - в десятки раз. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Герани» поразили украинский КПП «Ягодин» на границе с Польшей

В ходе церемонии вручения госнаград в преддверии Дня оружейника он указал, что беспилотники бесперебойно поступают в войска.

Также глава государства отметил, что выпуск и поставки средств поражения и боеприпасов, в том числе высокоточных ракет, с начала специальной военной операции авросло в 22 раза.

Ранее Путин заявил, что Россия уверенно входит в число лидеров мирового рынка вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости/Станислав Красильников
ТЕГИ:РакетыРоссияПроизводствоБеспилотникиВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры